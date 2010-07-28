سهروردی احیاگر معنای حکمت در شرق است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین پیش همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه با عنوان "بزرگداشت سهروردی" صبح چهارشنبه 6 مرداد در دانشگاه زنجان آغاز شد.

دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه نیز گفت: سهروردی متفکری بزرگ بوده است که خوشبختانه به همت بزرگانی چون هانری کربن و دکتر دینانی به جامعه ایران معرفی شده است.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: سهروردی معنای حکمت را در شرق احیاء کرده است. وی اثبات کرده که حکمت به معنای واقعی کلمه، شرقی است. بنابراین اگر فلسفه در غرب به نیهیلیسم انجامیده به علت جدایی فلسفه از حکمت از همان دوران یونان باستان است.

دبیر علمی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه از سال 2010 سپس به ارائه تاریخچه ای از روز جهانی فلسفه و چگونگی موافقت یونسکو مبنی بر برگزاری این برنامه پرداخت و گفت: ما اولین کشور آسیایی هستیم که میزبان ویژه برنامه های این روزیم. من سه سال پیش در سفری به یونسکو از کم و کیف این موضوع جویا شدم که پس ازپیگیریهای بسیار یونسکو موافقت کرد برنامه بزرگداشت این روز در سال 2010 در ایران برگزار شود.

وی گفت: پس از جلسات بسیار در نهایت موضوع نظر و عمل با توجه به چالشهای دنیای امروز به عنوان موضوع اصلی این همایش انتخاب شد که در روزهای سی ام آبان و اول و دوم آذر در تهران برگزار می شود.

دکتر متفکر آزاد رئیس دانشگاه زنجان در مراسم آغاز به کار این همایش گفت: در زمانه ای که انسانهای کاذب بوجود آمده اند چنین همایشهایی غنیمتی است که می تواند جوانان تشنه حقیقت را به سرچشمه زلال حقیقت برساند. در همین راستا شیخ اشراق و بزرگانی چون ایشان از برکاتی هستند که ما وظیفه داریم از آنها بهره ببریم.

در ادامه دکتر طاهره کمانی زاده دبیر اجرایی همایش سهروردی با اشاره به اهمیت این فیلسوف در تاریخ فلسفه اسلامی ، وی را از مفاخر و مشاهیر ایران اسلامی معرفی کرد که اهل خطه عالم خیز زنجان است.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران میزبان روز جهانی فلسفه در سال 2010 است، پیش همایش سهروردی با همکاری مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، دانشگاه زنجان ، فرمانداری خدابنده و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و مرکز MRI زنجان برگزار می شود.

کمانی زاده در مورد اهداف همایش گفت: برگزار کنندگان امیدوارند این همایش گامی در جهت معرفی سهروردی باشد. همچنین رواج تفکر در کنار تزکیه نفس، ارتقاء معارف فلسفه اسلامی، ایجاد علوم انسانی بومی، تبادل علمی و فکری میان اساتید دانشگاه و حوزه و ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه زنجان در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف این همایش است.

وی تأکید کرد: ما امیدواریم این همایش از یک سو پیش همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه و از سوی دیگر مقدمه ای برای برگزاری بزرگداشتهای مفاخر استان زنجان باشد.

آیت الله واعظی امام جمعه زنجان به عنوان سخنران بعدی افتتاحیه همایش بزرگداشت سهروردی گفت: من بدون واسطه از مرحوم علامه طباطبایی شنیده ام که می گفتند شیخ اشراق سرش را در راه تشیع داد.

وی افزود: خواجه نصیرالدین طوسی و ابونصر فارابی همیشه مدافع تشیع بوده اند بنابراین ما باید از این فرصت استفاده و اهل بیت و تشیع را معرفی کنیم.