مینی بوسهای فرسوده سیمای دیپلماتیک پایتخت را مخدوش کرده است

محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از یکسال گذشته تا کنون سازمان محیط زیست هیچ اقدامی برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا که در آن بر حذف مینی بوس ها و موتورسیکلتهای آلوده کننده هوا تاکید شده انجام نداده گفت: این طرح نیاز به اعتبارات دولت و حمایتهای بانکی دارد که سازمان محیط زیست موظف است این حمایتها را پیگیری کند.

حیدرزاده با اشاره به اینکه بر اساس این طرح قرار بود وام های بلند مدت به مینی بوس داران و موتور سیکلت سواران داده شود، اضافه کرد: به دلیل کمبود اعتبار تا کنون این کار هنوز به طور کامل انجام نشده است.

مشاور شهردار در امور محیط زیست میزان تماس شهروندان با این مینی بوسها و تاثیر پذیری از دود و آلودگی را از بعد سلامت اجتماعی آسیب زا دانست و اظهار داشت: این موضوع حتی از منظر شهری برای تهران که پاییتخت کشور است و رفت و آمد دیپلماتیک زیادی در این شهر انجام می شود وجه خوبی ندارد.