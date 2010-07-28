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۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

مسابقات ورزشی قهرمانی نیروی زمینی سپاه در ارومیه پایان یافت

مسابقات ورزشی قهرمانی نیروی زمینی سپاه در ارومیه پایان یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: چهاردهمین مرحله مسابقات ورزشی قهرمانی نیروی زمینی سپاه با معرفی افراد برتر در ارومیه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در مراسم اختتامیه این رقابتها که به مدت سه روز در مرکز آموزشی مالک اشتر ارومیه برگزار شد، از نفرات برتر در پنج رشته آمادگی جسمانی، جهت یابی، تیراندازی، شنا و دو صحرانوردی تجلیل شد.

در این رقابتها که با حضور 520 ورزشکار از 27 رده نیروی زمینی سپاه کشور در ارومیه ترتیب یافت در رشته جهت یابی حسن قهرمانی از ارومیه اول شد، مرتضی سلیمانی از کرمان در رقابتهای دو صحرانوردی به مقام اول رسید و در مسابقات تیمی شنا هم کرمان اول شد.

در رشته آمادگی جسمانی، حمزه کرابی و حسین توزندزانی از نیشابور، محمد اسلامی از کرمان، یونس خدایی از تبریز و محمدعلی محمدی از نیشابور، در گروه های سنی مختلف اول شدند.
 
در رقابتهای تیراندازی و در اسلحه تپانچه، علیرضا سلمانی و در اسلحه کلاش مجید برومند هر دو از کرمان با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافتند.
 
چهاردهمین مرحله مسابقات ورزش قهرمانی نیروی زمینی سپاه، به مدت سه روز به میزبانی مرکز آموزشی مالک اشتر ارومیه، در پنج ورزشگاه این شهر برگزار شد. 
کد مطلب 1124409

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