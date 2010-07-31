  1. سیاست
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

شجونی در گفتگو با مهر:

برخی منحرفان درپی اصولگرایی منهای روحانیت هستند

دبیرکل جامعه وعاظ گفت: روحانیت تجربه انشعاب در اوایل انقلاب را دارد و دیگر اجازه نمی دهد که این اتفاق تکرار شود .

حجت الاسلام جعفر شجونی دبیرکل جامعه وعاظ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انسجام در میان روحانیت گفت :  مجمع روحانیون مبارز در اوایل انقلاب یک اشتباهی را مرتکب شد که براساس آن به بیراهه کشیده شد، انشعاب یعنی بی راهه و آرزوی دشمنان نظام آن طرف مرز و این طرف مرز انشعاب دو گروه روحانیت و سپاه است.

وی افزود: انشعاب در میان روحانیت و سپاه به معنی انحراف است و باید از این انشعابات جلوگیری کنیم.

شجونی در بیان اینکه برخی به دنبال جریان اصولگرایی منهای روحانیت هستند، گفت: اصولگرایی منهای روحانیت ممکن نیست و این جریان منحرف اند و پوستین را وارونه پوشیده اند.

وی ادامه داد: روحانیت همواره در ایران مورد عزت و احترام مردم بوده اند و همواره در جامعه ایران چنین بوده و خواهد بود.

کد خبر 1124426

