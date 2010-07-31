کشور پنج هزار حادثه را در سه ماه نخست سال پشت سر گذاشت

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای بیش از پنج هزار عملیات امداد و نجات در سه ماهه نخست سال جاری توسط جمعیت هلال احمر خبر داد و افزود: از این تعداد 30 مورد زلزله، 390 مورد سیل، یکهزار و 800 مورد آتش سوزی، 62 مورد رانش زمین، 105 مورد ریزش کوه، 56 مورد خشکسالی، 43 مورد صاعقه، 45 مورد طوفان شن، 71 مورد گردباد و بیش از چهارهزار فقره تصادف جاده ای بوده است.

وی افزود: آمار فعالیتهای آمادگی امدادی در سه ماهه نخست سال جاری سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر شامل 294 مانور با حضور 13 هزار شرکت کننده، 150 اردو با 12 هزار شرکت کننده، 355 گردهمایی امداد با حضور 14 هزار شرکت کننده، 96 نمایشگاه امداد و نجات با 10 هزار شرکت کننده و 388 مورد فعالیت دیگر است.

مظفر اظهار داشت: هم اکنون سازمان امداد و نجات کشور با 13 فروند بالگرد، سه هزار بیسیم، 130دستگاه موبایل ماهواره ای، 6 هزارو 60 دستگاه آمبولانس کمک دار، 127 دستگاه آمبولانس غیر کمک دار، 80 دستگاه خودروی نجات، 441 ددستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، یکهزار و 144 خودروی پشتیبانی و 71 خودرو تخصصی آماده ارائه خدمات امداد و نجات در جاده، کوهستان و شرایط اضطراری و حوادث غیرمترقبه است.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با بیان اینکه 37 هزار و 784 امدادگر فعال در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر آماده اعزام به عملیات هستند گفت: از این تعداد 22 هزار و 990 نفر امدادگر مرد و 14 هزار و 794 نفر امدادگر زن هستند.

وی افزود: انبارهای امداد کشور تا سال جاری به تعداد 434 انبار و به متراژ 200 هزار مترمربع می رسد.

مظفر در مورد تیمهای امداد و نجات مستقر در سواحل، کوهستان و جاده های کشور گفت: 42 تیم آنست، 147 تیم زنده یاب، 30 تیم درمان اظطراری، پنج تیم واکنش سریع، 219 تیم جاده ای و آوار، 43 تیم کوهستان و 14 تیم دریایی هم اکنون در حال فعالیتند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه هم اکنون در مراکز استانهای تهران، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه، خوزستان، فارس و کرمان پایگاه ثابت امدادهوایی ایجاد شده گفت: 11 پایکاه استانی دیگر هم اکنون در حال ساخت است.

وی افزود: به زودی سه فروند بالگرد امدادی به ناوگان هلال احمر افزوده می شود که این بالگردها توانایی حمل پنج نفر، 12 عدد برانکارد، 15 نفر مجروح، نشستن اظطراری، 5/3 تن بار و حمل محموله های امدادی را دارند.