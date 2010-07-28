سبد غذایی ویژه در میادین میوه و تره بار توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار داشت: در این نمایشگاه با هماهنگی وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، گوشت قرمز با قیمت تعادلی، قند و شکر، روغن، برنج، خرما، چای و عسل با قیمت مناسب عرضه می شود.

وی ادامه داد: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی با نرخ مناسب و متعادل و نقش آفرینی در تنظیم بازار محصولات پر مصرف در ماه رمضان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: این نمایشگاه در میادین میوه و تره بارجلال آل احمد، صادقیه، لواسانی، بهمن، بعثت، پیروزی، آزادی، هروی و شهید غیبی و بازارهای میوه و تره بار استاد نظر، هفت چنار، ازگل، قصر، دماوند و محل جشنواره مشارکتهای مردمی و خدمات شهری واقع در بوستان گفتگو برگزار می شود.