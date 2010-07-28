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۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

به مناسبت ماه رمضان/

سبد غذایی ویژه در میادین میوه و تره بار توزیع می شود

سبد غذایی ویژه در میادین میوه و تره بار توزیع می شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: نمایشگاه ویژه عرضه سبد غذایی ماه رمضان از یکشنبه آینده 10 مرداد ماه در 15 میدان میوه و تره بار شهرداری تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار داشت: در این نمایشگاه با هماهنگی وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، گوشت قرمز با قیمت تعادلی، قند و شکر، روغن، برنج، خرما، چای و عسل با قیمت مناسب عرضه می شود.

وی ادامه داد: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی با نرخ مناسب و متعادل و نقش آفرینی در تنظیم بازار محصولات پر مصرف در ماه رمضان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: این نمایشگاه در میادین میوه و تره بارجلال آل احمد، صادقیه، لواسانی، بهمن، بعثت، پیروزی، آزادی، هروی و شهید غیبی و بازارهای میوه و تره بار استاد نظر، هفت چنار، ازگل، قصر، دماوند و محل جشنواره مشارکتهای مردمی و خدمات شهری واقع در بوستان گفتگو برگزار می شود.

کد مطلب 1124440

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