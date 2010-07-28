به گزارش مهر از هالیوود ریپورتردر نشستی مطبوعاتی که دیروز برگزار شد اسامی 50 فیلم پذیرفته شده در سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو اعلام شد.



فیلم " توطئه گر" جدید‌ترین ساخته رابرت ردفورد در مقام کارگردان به ماجراهای پس از ترور آبراهام لینکلن نخستین رئیس جمهور آمریکا می پردازد.رابین رایت ، جیمز مک اووی و کوین کلاین در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.



" دروغ های سفید کوچک" عنوان فیلم جدید گیوم کانه است که ماریون کوتیار ، بنوا ماژیمل و ژیل للوش در این درام شهری ایفای نقش می کنند."خانه خرگوش " ساخته کمرون میچل با شرکت نیکول کیدمن به مشکلات خانواده‌های در حال فروپاشی می پردازد.



در حالی که منتقدان کانادایی از کمرنگ بودن حضور فیلمسازان زن در جشنواره اخیر کن انتقاد کرده اند ، جشنواره تورنتو نیز فضای مناسبی برای حضور سینماگران زن فراهم نساخته است. از میان فیلم های پذیرفته شده در جشنواره تنها سه فیلم توسط زنان ساخته شده‌اند.این سه فیلم عبارتند از " در دنیایی بهتر" ساخته سوزان به یر،‌" زوبی گات" به کارگردانی کیران رائوی هندی و "یک داستان بامزه" اثر آنا بودن و همسرش رایان فلک .

