پذیرش بدون کنکور در 23 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شورای استعدادهای درخشان دانشگاه رازی بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قصد دارد برای نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 از بین دانش آموختگان ده درصد برتر مقطع کارشناسی سایر دانشگاههای کشور که متقاضی پذیرش هستند، دانشجو جذب کند از این رو متقاضیان می توانند مدارک خود را حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه ارسال کنند.

این دانشگاه در رشته های زیست شناسی گرایش های بیوشیمی، سلولی، مولکولی، تکوینی، فیزیولوژی جانوری، سیستماتیک جانوری، سیستماتیک اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیک گرایشهای حالت جامد، ذرات بنیادی، نظری، نظریه میدانها، هسته ایی، شیمی گرایشهای تجزیه، آلی، معدنی، کاربردی، شیمی فیزیک، ریاضی گرایشهای کاربردی و محض، آمار ریاضی، ژئوفیزیک گرایشهای ژئومغناطیس وژئوالکتریک، الهیات علوم قرآن و حدیث، جغرافیا گرایشهای ژئومرفولوژی، اقلیم شناسی و برنامه ریزی روستایی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی گرایشهای زبانشناسی همگانی و آموزش زبان انگلیسی دانشجوی بدون آزمون می پذیرد.

رشته های اقتصادی با گرایشهای توسعه اقتصادی، علوم اقتصادی وکارآفرینی کسب وکار، علوم سیاسی، روانشناسی عمومی، مهندسی شیمی گرایشهای پلیمر، ترمودینامیک و سنتیک، طراحی فرآیند، فرآیندهای جداسازی، مهندسی برق الکترونیک،

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، مهندسی مکانیک گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی، مهندسی عمران گرایشهای سازه ، آب و خاک و پی، مهندسی کشاورزی زراعت، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و آکرواکولوژیک، مهندسی علوم دامی گرایشهای تغذیه دام و فیزیولوژی دام، مهندسی آب گرایشهای آبیاری و زهکشی و مهندسی منابع آب، حشره شناسی، بیماری شناسی گیاهی و ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی سایر رشته های دانشگاه رازی کرمانشاه برای پذیرش دانشجوی بدون کنکور به شمار می آیند.