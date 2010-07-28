غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پیش‌بینی می‌شود با تقسیم و تخصیص اعتبارات مازاد بر درآمد استان، مناطق محروم، طرح توسعه خمین و سایر هزینه‌ها، اعتبارات معاونت راه روستایی استان افزایش یابد.



وی تصریح کرد: با اختصاص اعتبارات ملی و استانی ۱۷۵ پروژه در این معاونت طراحی شده است که عمدتا شامل آسفالت، زیرسازی، نگهداری، ساخت ابنیه، خط‌کشی و برفروبی است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان مرکزی با بیان اینکه در قالب این طرح‌ها، ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر ۶۵ درصد روستاهای استان از راه آسفالته برخودارند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۷۰ درصد برسد.

خرمی گفت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم تا پایان امسال تمام روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان از نعمت راه آسفالته برخودار می‌شوند.

وی همچنین از خریداری ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی نظیر گریدر، لودر، کمپرسی و آبپاش در صورت موافقت وزارت راه خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر ۱۷۵ دستگاه ماشین آلات راهسازی در استان وجود دارد که میانگین عمر آنها بالای ۱۵ سال است.