محمد رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 63 هزار هکتار از مراتع استان همدان از نوع مراتع مرغوب و 318 هزار هکتار بقیه نیز از نوع مراتع متوسط هستند.

همتی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر مقداری از عرصه‌های مسطح و شیب‌دار استان همدان با تولید نسبی به کشاورزی تبدیل شده است، گفت: افزایش سطح کشاورزی در 10 سال گذشته از 802 هزار به 850 هزار هکتار از جمله عوامل تغییر عرصه‌های منابع‌طبیعی همدان است.

وی با تأکید بر ضرورت جنگل‌کاری سالانه به میزان دو هزار هکتار، افزود: سرانه فضای سبز استان همدان در حال حاضر حدود 200 متر‌مربع است که در طول برنامه پنجم به 250 متر‌مربع افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید‌شونده، از ‌جمله سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه منابع ‌طبیعی است، اظهار داشت: شناسایی و حفاظت منابع آب، خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهر‌ه‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن از سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی است.

همتی توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و اصلاح نظام بهره‌‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن‌ها را ضروری دانست و گفت: باید اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع ‌رسانی انجام شود.