ایجاد زیرساختهای گردشگران در رشت باید افزایش یابد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان رشت موقعیتهای مناسبی برای توسعه گردشگری دارد که باید از این ظرفیتهای به نحوشایسته استفاده شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری شهرستان رشت اظهار داشت: توسعه گردشگری در منطقه باعث جذب سرمایه گذاران می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برضرورت حمایت از سرمایه‌ گذاران در حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: شهرستان رشت ظرفیتهای بالای برای ایجاد زیرساختهای گردشگری دارد که باید به شکل ویژه‌ ای از سرمایه گذاران حمایت شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه توسعه متوازن و توجه به مزیتهای منطقه‌ ای به منظور ایجاد صنایع و جذب سرمایه بخش خصوصی برای بهره ‌برداری از این مزیتها لازم است، افزود:‌ نگاه دولت احمدی ‌نژاد به مقوله توسعه یک نگاه زیربنایی، اساسی و پایه ‌ایست.

آقا زاده یاد آور شد: در حال حاضر یکی از اولویتهای دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به ویژه در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعتی است که این یک سیاست راهبردی دقیق برای رفع فقر و محرومیتهاست.