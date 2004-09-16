علا قمنديم با تكنيكها و فرهنگهاي عروسكي دنيا آشنا شو يم

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، جلسه مطبوعاتي گروه تئاتر عروسكي پرتغال "تروله" صبح امروز در سالن كنفرانس خانه هنرمندان ايران برگزار شد .



پس از معرفي اعضاي گروه ، يكي از اعضاي اين گروه گفت : نام گروه ما " تروله" است و 30 سال است كه شكل گرفته و 8 سال است كه به نقاط مختلف دنيا مانند فرانسه ، ايتاليا، تركيه، اتريش ، انگليس و غيره جهت اجراي نمايش سفركرده ايم.



عروسك گردان اين گروه افزود: گروه ما ابتدا يك گروه بزرگ بود اما پس از مدتي به دليل اين كه وجود يك گروه بزرگ تئاتر عروسكي در يك كشور كوچكي مانند پرتغال كار ممكني نيست ، ما دونفر از آن گروه بزرگ جدا شديم وخودمان يك گروه دونفره تئاتر عروسكي تشكيل داديم. ما علاقمنديم با تكنيك ها و شيوه هاي مختلف عروسكي در سطح دنيا اشنا شده و از آنها در آثار خود بهره بگيريم.



وي درباره وضعيت تئاتر عروسكي در كشور پرتغال تصريح كرد : تئاتر عروسكي در كشور ما به طور خصوصي حمايت مالي مي شود و دولت هيچ گونه حمايتي از ما نمي كند. تا قبل از انقلاب 1974 در كشور ما تئاتر عروسكي حرفه اي و جشنوارهاي اختصاصي براي آن وجود نداشت اما پس از اين تاريخ فستيوالهاي عروسكي در اين كشور شكل گرفتند.



اين نمايشگر عروسكي درباره ساختار كلي تئاتر عروسكي پرتغال متذكر شد: در كشور ما تنها يونيما كه يك سازمان جهاني عروسكي است، فعاليت صنفي دارد وديگر صنف و تشكلي در زمينه تئاتر عروسكي وجود ندارد.



كارگردان نمايش واريته گفت : ما به دنبال يك زبان بين المللي بوديم و موزيك ، عروسك و حركت توانست اين زبان را براي ما بوجود آورد. همچنين تأكيد ما دراجراها بر شيوه عروسك گرداني دستكشي به خاطر آن است كه در اين شيوه عروسك جزئي از بدن عروسك گردان مي شود و در ايجاد ارتباط موفق تر است.



وي افزود: تنها نمايش با كلام در كشور ما نمايش سنتي عروسكي " روبرتو" است كه مانند نمايش خيمه شب بازي ايران " مبارك" صداي عروسك آن با سوتك (صفير) توليد مي شود. اين عروسك سابقه 300 ساله در كشور ما دارد و بر گرفته از عروسك " پانچو و جودي" ايتاليا است.



اين كارگردان در باره نحوه چگونگي اطلاع يافتن و حضوردر دهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي ايران به خبرنگاران گفت: طي چند سال گذشته ما با جشنواره شما از طريق اطلاعاتي كه در كتابهاي يونيما چاپ شده بود آشنا شديم و مانوئل همكار من اين اطلاعات را جمع آوري كرد و با پست الكترونيكي (ايمل) با مسوولين جشنواره شما ارتباط برقراركرديم تا اين كه چند ماه پيش در يكي از اين نشست هاي نمايندگان يونيما، با رئيس يونيماي ايران ديدار كرديم و ايشان از ما دعوت كرد تا در اين جشنواره حضور داشته باشيم.







