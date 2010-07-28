تنها 50 درصد نیازهای کرج در زمینه درمان تامین شده است

علیرضا جلالی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان کرج به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شهرستانهای استان تهران و کشور مطرح است و به موازات این امر نیازهای بهداشتی و درمانی فراوانی دارد که بخشی از آنها هنوز تامین نشده است.

وی ادامه داد: شاخصهای بهداشتی و درمانی مختلفی وجود دارد که برای تامین همه آنها به بهترین شکل باید برنامه ریزی های مفید انجام شود ضمن اینکه لازم است نیازهای مناطق محروم شهرستان کرج نیز همواره لحاظ شود و برای تامین آنها وارد عمل شویم.

این مسئول بیان کرد: تاکنون بخشی از نیازهای بهداشتی، درمانی و پزشکی کرج به دلیل قرار گرفتن در زیر سایه تهران تامین نشده بود و امید است که با تشکیل یک استان جداگانه به نام استان البرز این مشکلات تا حد زیادی از میان برداشته شود.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های کنونی، تبدیل دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه است ضمن اینکه این امکان وجود دارد که کرج به یکی از قطبهای دانشگاهی کشور تبدیل شود.

لزوم توسعه دانشگاهی در کرج

این مسئول اظهار داشت: توسعه دانشگاهی در کرج موجب توسعه استان البرز در بسیاری از زمینه های می شود و ظرفیتهای علمی و آموزشی را افزایش می دهد که این مسئله، لزوم توسعه دانشگاهی در کرج را بیش از افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: به دنبال توسعه دانشگاهی در کرج، بسیاری از نیازهایی که تاکنون پاسخ داده نشده، تامین و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید نیز جلوگیری می شود.

جلالی فراهانی عنوان کرد: در عین حال توسعه دانشگاهی آثار مطلوب اجتماعی به همراه دارد و از به وجود آمدن بساری از مشکلات نیز جلوگیری می کند.

کرج باید جایگاه واقعی خود را در زمینه آموزشی و دانشگاهی پیدا کند

وی گفت: برای تحقق توسعه دانشگاهی نیازمند افزایش همکاری و تعامل هم دستگاه ها و دانشگاه های ذیربط هستیم و امیدواریم از هم اکنون، تلاش در جهت تحقق هدف یادشده آغاز شود و کرج بتواند جایگاه خود را در زمینه آموزشی و دانشگاهی پیدا کند.

جلالی فراهانی افزود: تشکیل استان البرز فرصت خوبی را فراهم آورده که تامین امکانات بهداشتی و درمانی همه مناطق و شهرستانهای این استان با جدیت دنبا شود و در عین حال، شاهد تخصیص بودجه درمانی و بهداشتی بیشتری به این استان باشیم.