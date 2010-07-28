به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا مونسان با بیان این مطلب افزود: این پروژه به منظور تکمیل کمربند بزرگراهی تهران و ایجاد دسترسی مناسب و بر طرف کردن بخشی از مشکلات ترافیکی شرق تهران به اجرا در آمده است.

وی اظهار داشت: با وجود مشکلات متعدد اجرایی از جمله معارضین ملکی و تأسیساتی با این حال کار ساخت پل تقاطع سازمان آب، عملیات اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی، خاکبرداری و اجرای 42 عدد از فونداسیون های پل وفادار انجام شده است.

مونسان تاکید کرد: اجرای بخشی از بدنه بزرگراه تا مرحله آسفالت، اجرای بخشی از دیوارهای حایل سنگی و کف پوش های پیاده رو جنوبی بزرگراه از دیگر عملیاتی است که تا کنون در اجرای این پروژه عمرانی انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه برای برطرف کردن معارضین ملکی و تأسیساتی این پروژه تصریح کرد: تکمیل بخشی دیگر از بدنه بزرگراه تا مرحله آسفالت، تکمیل فونداسیون های پل وفادار و پایه های آن همچنین اجرای بخشی از دیوارهای حایل، آرماتوربندی، قالب بندی و بتون ریزی پل ها در دستور کار سه ماه آینده این پروژه قرار دارد.