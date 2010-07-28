احداث 15 هزار مترمربع سرای محله در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف قائم مقام شهردار منطقه یک با اعلام این مطلب اظهارداشت: برنامه 5 ساله منطقه یک که از سال 87 تا 91 طراحی شده بود به صورت فشرده تر در یک زمان 3 ساله تعریف شد و تا پایان سال 89 به اتمام می رسد که ساخت سراهای محله در محلات شمال تهران یکی از برنامه های اساسی برای ساماندهی و افزایش سرانه های فرهنگی، اجتماعی در منطقه بوده است.

قائم مقام شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: دو سرای محله کاشانک و اوین سال گذشته احداث شد و امسال نیز سرای محله شهرک نفت، سوهانک، اراج، نیاوران، گلابدره حکمت، ولنجک، درکه و ازگل که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند به بهره برداری می رسند.

وی افزود: از پایان مرداد ماه هر ماه شاهد افتتاح یک سرای محله در دست ساخت در منطقه یک خواهیم بود.

کتانباف در خصوص تامین سراهای محله در سایر محلات منطقه تصریح کرد: در محله های محمودیه، دارآباد و نیاوران کاربریهای چند ساختمان تغییر و به سرای محله اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی سراهای محله دارای امکاناتی چون دارالقرآن، کتابخانه، خانه سلامت،‌ خانه بهداشت، دفتر شورایاری، سالن ورزشی، کارآفرینی، سالن کنفرانس و... هستند تا در یک مجموعه نیازهای فرهنگی و آموزشی ساکنان محلات در حد امکان تامین شود.

قائم مقام شهردار منطقه یک گفت: با توجه به کمبود زمین در ساخت و نیاز به تامین فضاهای فرهنگی و ورزشی در منطقه در سال گذشته تلاش شد تا به جای سطح از ارتفاع استفاده و کمبودها به این صورت جبران شود.