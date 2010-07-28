به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اتابکی ظهر امروز چهارشنبه 6 مرداد ماه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه های اراضی عباس آباد گفت: تپه های عباس آباد 560 هکتار وسعت دارد که 200 هکتار آن با ماموریتهای فرهنگی و مذهبی مربوط به مصلی است و 30 هکتار مابقی در دست شرکت نوسازی عباس آباد است.

وی افزود: با توجه به ویژگی های این محدوده، پیاده روی، اسب سواری، دوچرخه سواری و اسکیت از ورزش هایی است که برای این اراضی تعریف شد و اراضی عباس آباد به فضایی فرهنگی و سبز اختصاص یافت به این شکل که باغات فرهنگی در کنار فضای سبز برای آن تعریف شده است که از جمله آن باغ موزه دفاع مقدس، باغ کتاب، موزه جواهرات ملی و غیره است.

اتابکی اضافه کرد: برای قسمت جنوب مصلی فضای مذهبی، شمال مصلی در حد فاصل بزرگراه همت تا رسالت فضای فرهنگی و مذهبی، شمال بزرگراه همت تا شمال بزرگراه حقاتی محدوده فرهنگی و غرب اراضی نیز کاربری تفرجی در نظر گرفته شده است.

ساخت یکی از اسکیت پارک های بزرگ دنیا در اراضی عباس آباد

مدیر عامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد با بیان این که بخشی از پروژه های این اراضی در دست اجرا، بخشی در دست طراحی و بخشی دیگر به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: اسکیت پارکی با وسعت 4 هزار متر در این مجموعه وجود دارد که کاملا حرفه ای است و در آینده نزدیک نصب می شود که این اسکیت پارک از جمله اسکیت پارک های بزرگ دنیاست.

اتابکی افزود: پلانتاریوم نیز از پروژه های دیگر این مجموعه است که به شکل کره ای شیشه ای برای مسائل نجوم طراحی شده است که برای کودکان و هم کسانی که در این رشته تجربه دارند قابل استفاده است که با وجود آن که 5/2 میلیارد تومان ال سی برای آن گشایش یافته است اما نیاز به 5/6 میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد و امیدواریم تا پایان سال کار آن به پایان برسد.

وی تصریح کرد: این پروژه دارای 2500 متر زیربناست که شامل دو کره اصلی است که ظرفیت 240 صندلی و همچنین غرفه هایی برای برگزاری نمایشگاه هایی در این زمینه را داراست.

افتتاح باغ گل با سازه ای اقلیمی تا پایان سال

اتابکی با اشاره به پروژه باغ گل در این اراضی گفت: این باغ در فضایی به وسعت 12 هزار متر یجاد می شود که دو سازه چادر کابلی آن که در ایران بی نظیر است برای آن نصب شده که هرکدام 28 متر ارتفاع دارد و سازه ای اقلیمی است که از نظر معماری در سطح شهر قابل دید است.

وی افزود: در باغ گل مسائل محیط زیستی آموزش داده می شود و همچنین رستوران غذاهای گیاهی و کیلنیک گیاه پزشکی نیز برای آن تدارک دیده شده است که امیدواریم در سه ماهه پایان سال افتتاح شود.

اتابکی با تاکید بر این که همه پروژه های اراضی عباس آباد انسان محور است و فضاهای زیادی برای پیاده روی در آن دیده شده است افزود: دو هزار متر برای راه اندازی غرفه های کوچک و بزرگ در این فضا پیش بینی شده است که قابلیت ایجاد 850غرفه گل و پیراگل را دارد.

وی از راه اندازی رستوران غذای سالم در این مجموعه خبر داد و گفت: رستوران غذای سالم با حضور پزشکان مشاور و متناسب با انواع بیماری ها در شمال ساختمان بنادر در 6 ماه آینده بهره برداری می شود و 5/2 سال آینده نیز رستوران کشتی این مجموعه افتتاح می شود.

حضور هزار نفری مردم در پارک آب و آتش

مدیر عامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد با بیان این که در شب های تعطیلات حدود هزار نفر در پارک آب و آتش تردد می کنند، افزود: 97 درصد افرادی که که از این بوستان استفاده می کنند خانواده ها هستند و در مجموع 80 کیلومتر برای پیاده روی در این اراضی پیش بینی شده است.

اتابکی ادامه داد: بوستان نوروز با 10 هکتار یکی دیگر از پروژه هایی است که 12 کشور عضو اکو با توجه به اینکه نوروز ثبت رسمی شده است قرار است این روز را با نمایش آداب و رسوم خود جشن بگیرند و امیدواریم اواخر آذرماه امسال افتتاح شود.

وی با اشاره به ساخت پرچم 150 متری ایران در این اراضی گفت: این پرچم که تا ارتفاع 110 متری آن آسانسور بالا می رود، به عنوان نمادی برگرفته از پنج تن، 14 معصوم و شهدا با 6 میلیارد تومان سرمایه گذاری ساخته می شود.

اراضی عباس آباد ظرفیت سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد

به گفته مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد در 5/1 سال آینده استخوان بندی اصلی این مچموعه ها شکل می گیرد، چرا که هویت اراضی مشخص است و فقط جزئیات باقیمانده و امیدواریم در مجموع در اواخر سال 90 شاهد افتتاح پروژه های این مجموعه باشیم.

وی افزود: بوستان نوروز، باغ گل و پل های ابریشم در آذر ماه امسال بهره برداری می شود.

اتابکی ادامه داد: در حال حاضر از ساخت و ساز همه ساختمانهای دولتی به جز بانک توسعه صادرات جلوگیری شده است.

وی افزود: مجموعه اراضی عباس آباد ظرفیت سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد.