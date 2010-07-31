پلیس با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر برخورد قاطع می کند

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخورد پلیس با فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر گفت: ورود و استفاده از این دستگاهها تنها مشکل شهر تهران نیست بلکه موضوعی سراسری است که باید در کمیسیون عملیات نیروی انتظامی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: باید برای برخورد با واردکنندگان این دستگاهها تصمیمی اتخاذ شود تا با کنترل مبادی ورودی از ورود و گسترش چنین دستگاههایی به داخل کشور جلوگیری شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه بر اساس اصل 25 قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است، تصریح کرد: استفاده متخلفان از این تجهیزات منجر به تجاوز به حریم خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی آنها می شود.

وی تصریح کرد: وظیفه پلیس برخورد با خاطیان و حفظ حریم خصوصی مردم است لذا باید طی یک تصمیم اساسی مانع از این اقدام سوء استفاده گران شویم.

سردار ساجدی نیا با بیان اینکه شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند ادامه داد: به زودی پس از مطرح شدن این موضوع در کمیسیون عملیات ناجا اقدامات پلیس به منظور برخورد با وارد کنندگان غیر قانونی این تجهیزات مشخص می شود.