  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۳

ساجدی نیادر واکنش به خبرمهر:

پلیس با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر برخورد قاطع می کند

پلیس با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر برخورد قاطع می کند

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از برخورد قاطع پلیس با دلالان و فروشندگان غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر خبر داد و گفت: به زودی موضوع ورود این تجهیزات در کمیسیون عملیات نیروی انتظامی مطرح و در مورد نحوه برخود با آن تصمیم گیری می شود.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخورد پلیس با فروش غیرقانونی تجهیزات شنود صدا و تصویر گفت: ورود و استفاده از این دستگاهها تنها مشکل شهر تهران نیست بلکه موضوعی سراسری است که باید در کمیسیون عملیات نیروی انتظامی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: باید برای برخورد با واردکنندگان این دستگاهها تصمیمی اتخاذ شود تا با کنترل مبادی ورودی از ورود و گسترش چنین دستگاههایی به داخل کشور جلوگیری شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه بر اساس اصل 25 قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است، تصریح کرد: استفاده متخلفان از این تجهیزات منجر به تجاوز به حریم خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی آنها می شود.

وی تصریح کرد: وظیفه پلیس برخورد با خاطیان و حفظ حریم خصوصی مردم است لذا باید طی یک تصمیم اساسی مانع از این اقدام سوء استفاده گران شویم.

سردار ساجدی نیا  با بیان اینکه شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند ادامه داد: به زودی پس از مطرح شدن این موضوع در کمیسیون عملیات ناجا اقدامات پلیس به منظور برخورد با وارد کنندگان غیر قانونی این تجهیزات مشخص می شود.

کد خبر 1124648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها