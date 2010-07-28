اعتبار احیای بافت فرسوده در خراسان جنوبی 11 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد خوشنام ظهر چهارشنبه در نشست خبری کل اعتبار احیای بافت فرسوده در خراسان جنوبی را 11 میلیارد و 100 میلیون تومان دانست و گفت: از این اعتبار مبلغ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان به بافت فرسوده طرح فرزان بیرجند اختصاص یافته است.

خوشنام وام ودیعه مسکن در استان را چهار تا 12 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: این وام به کسانی تعلق می‌ گیرد که در بافت فرسوده سکونت دارند.

وی تهیه طرح بهسازی و نوسازی برای کلیه محدوده بافت فرسوده شهر های استان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون نیاز به سپرده گذاری تا سقف 200میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و جبران تخفیفات حداقل 50 درصد در عوارض و تراکم ساخت برای شهرداری ‌ها، فراهم کردن زمینه اسکان موقت برای ساکنان واحدهای فرسوده در دوران نوسازی با پرداخت وام اسکان موقت و کمک به تامین زیر ساخت ‌ها و توسعه معابر را از اولویتهای این شرکت برشمرد.

مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در راستای اطلاع رسانی مستمر به ساکنان بافت‌ های فرسوده استان برای مشارکت مستقیم آنان در نوسازی بافت‌های مذکور هر هفته برنامه ها و اقدامات اجرایی در این مناطق تشریح می‌شود.

مدیر عامل طرح فرزان بیرجند نیز در این نشست با اشاره به اینکه محدوده طرح فرزان بیرجند نزدیک به 10 هکتار است، گفت: این طرح در بیرجند براساس توافق با شهرداری و شورای شهر باید تا سال 1392 به اتمام برسد و اتمام آن در گرو مسائلی چون تأمین اعتبار به موقع از طرف استانداری، دولت و مشارکت فعال مردم منطقه است.

حسن اطمینانی اضافه کرد: در این طرح نزدیک به 300 واحد مسکونی وجود دارد که از این تعداد 105 واحد تاکنون تملک شده است.

وی با بیان اینکه از تعداد واحد تملک شده نزدیک به 84 واحد تخریب شده است، افزود: در این راستا تخریب باقیمانده واحدها در دستور کار قرار دارد.

اطمینانی در خصوص معابر بافت فرسوده طرح فرزان نیز اظهار داشت: معابر بافت فرسوده طرح فرزان زیر نه متر است که بازسازی این معابر در اولویت کاری سازمان قرار دارد.

مدیر عامل طرح فرزان بیرجند در پایان با اشاره تسهیلات تشویقی در این طرح، یادآور شد: تسهیلات تشویقی خوبی برای مقاوم‌ سازی و نوسازی به مردم پرداخت می ‌شود و در صورتی که شهروندی در قالب صنعتی ‌سازی ساخت و ساز انجام دهد وام 200 میلیون ریالی به 250 میلیون ریال افزایش پیدا می کند.