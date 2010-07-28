159 هزار عدد جوجه یکروزه در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر چهارشنبه در جلسه بهبود تولیدات دامی استان در ساری افزود: رشد تولیدات در سالجاری با استقبال روزافزون متقاضیان پرورش مرغ بومی همراه و در راستای اهداف طرح و توسعه پرورش مرغ بومی بوده که نقش مهمی در تداوم اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی در روستاها داشته است.



وی اظهار داشت: ایجاد 10 فرصت شغلی جدید ، تداوم اشتغال بیش از 400 نفر ، تولید 300 تن تخم مرغ از جمله نتایج ارزشمند آن است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هر قطعه مرغ نسبت به گله اولیه از 35 هزار ریال ارزش افزوده اقتصادی بیشتر برخوردار است.



نگهدار با اشاره به اینکه درآمد حاصله از محل تولید جوجه یکروزه و تخم مرغ در سه ماهه اول سال جاری بیش از 900 میلیون ریال بوده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 30 درصد رشد داشته است.



وی گفت : درآمد غیرمستقیم حاصل از عواید تولید و ترویج جوجه های یکروزه که منجر به افزایش درآمد روستائیان می شود معادل 11 میلیارد ریال برآورد شده که سهم قابل توجه ای در اقتصاد روستا دارد.