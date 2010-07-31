محمد عباسی در گفتگو با مهر به آخرین وضعیت اقدامات مربوط به تاسیس بیمه تعاونی و تصویب اساسنامه آن در بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: جریان حضور تعاون در بیمه و بانک بعد از اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 ممکن شده است و به تازگی در حال راه افتادن است.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه به نظر می رسد شرکتهای اول بیمه و بانک تعاونی مشکلاتی نیز داشته باشند تا کارها راه انداخته شود و مشکلات برطرف شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه تاکنون در بخش تعاون بیمه و بانک غیردولتی وجود نداشته است، رفع موانع و انجام اصلاحات قانونی خود زمانبر است و به عبارت دیگر کندی روند شکل گیری به دلیل عدم تجربه در گذشته بوده است.

عباسی با تاکید بر اینکه بررسی اساسنامه اولین بیمه تعاونی به بیمه مرکزی سپرده شده است و آنها نیز اعلام کرده اند که کلیات کار را پذیرفته و آن را تایید کردند، بیان داشت: بعد از تصیب اساسنامه و فراهم شدن شرایط قانونی حضور بیمه های تعاونی، سرعت و نهایی شدن کار بیشتر به موسسین بیمه های تعاونی مربوط می شود که چه زمانی را برای راه اندازی آن در نظر بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت با ظرفیتهایی که از طریق اصل 44 فراهم شد، بیمه ها و بانکهای تعاونی شکل خواهند گرفت ولی مهم این است که طلسم این کار شکسته شود و حضور تعاونیها در کارهای بزرگ مانند بیمه و بانک میسر شود که در حال انجام است.

وزیر تعاون تصریح کرد: موسسین باید مشخص کنند که چه زمانی می توانند به صورت رسمی آغاز به کار کنند ولی ما در وزارت تعاون علاقمند بودیم که اگر بتوانند در ایام هفته تعاون که مصادف با نیمه شهریور است شکل بگیرد بسیار خوب است و ما نیز برای تحقق آن تلاش می کنیم.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته از سوی بیمه مرکزی اطلاعیه ای منتشر شده که در آن به تغییر آئین نامه تشکیل شرکتهای بیمه و اصلاح شرکت سهامی عام به تعاونی سهامی عام برای فراهم شدن زمینه ورود تعاونیها به فعالیتهای بیمه ای اشاره شده است.

بیمه مرکزی تلویحا از وزارت تعاون خواسته است تا جریان تشکیل اولین بیمه تعاونی سهامی عام کشور را تسریع بخشد به نحوی که در اطلاعیه به فراهم بودن شرایط قانونی و طولانی شدن پیگیری تشکیل بیمه تعاونی توسط موسسین پرداخته شده بود.

همچنین بیمه مرکزی از موسسین بیمه تعاونی خواسته است تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مراحل تاسیس شرکت و همچنین پیگیری مراحل قانونی آن اقدام کنند.