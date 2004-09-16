مراسم شستشوي خانه خدا

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، در اين مراسم كه ديروز برگزار شد، قسمت‌هاي داخلي خانه كعبه نيز به پارچه معطري كه در آب زمزم خيس شده بود، شسته شد. سرپرستي امور حرمين شريفين (مسجدالحرام و مسجدالنبي) پارچه مخصوصي را براي اين امر تهيه كرده است.



در مراسم فوق برخي علماي اسلامي و نمايندگاني از مؤسسات مذهبي كشورهاي مختلف اسلامي و همچنين شاهزاده عبدالمجيد بن عبدالعزيز، امير مكه، شركت داشتند.



در اين مراسم امير مكه ضمن سخناني از آغاز شش طرح عمراني مسجدالحرام با بودجه 25 تا 30 ميليارد ريال سعودي خبر داد و گفت: ما تلاش خود را براي توسعه و پيشرفت اين مكان مقدس كه هر ساله پذيراي ميليون‌ها زائر است، به كار خواهيم بست.

