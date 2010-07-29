دومین شکست در کارنامه ایران ثبت شد/ دریافت 52 گل در 2 بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلوی ایران چهارشنبه شب در گروه A چهاردهمین دوره رقابت‌های جام جهانی واترپلو که در "اورادا" رومانی در حال برگزاری است، با نتیجه 26 بریک مقابل اسپانیا شکست خورد تا عملا بختی برای صعود به مرحله دوم این رقابت‌ها نداشته باشد.

در سایر دیدارهای روز گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* کرواسی 14 - چین 4

* استرالیا 9 - رومانی 11

* آمریکا 9 - صربستان 17

ملی پوشان واترپلو ایران امشب در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌ها به مصاف تیم استرالیا می روند. تیم ملی واترپلو ایران در مسابقات لیگ جهانی این رشته ورزشی در منطقه آسیا - اقیانوسیه که در شهرهای تیانجین چین و اوزاکا ژاپن برگزار شد به ترتیب با نتایج (23 بر3) و (23 بریک) مقابل استرالیا تن به شکست داده بود.

در گروه B چهاردهمین دوره رقابت‌های جام جهانی واترپلو تیم‌های آمریکا، چین، صربستان و کرواسی حضور دارند.

تیم ملی واترپلو کشورمان که تاکنون 52 گل در مسابقات جام جهانی رومانی دریافت کرده است، خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگژو آماده می کند. این رقابت‌ها آبانماه سالجاری برگزار می شود.

چهاردهمین دوره مسابقات واترپلو جام جهانی تا 9 مردادماه در شهر "اورادا" رومانی پیگیری خواهد شد.