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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۷

نمایشگاه تخصصی صنایع‌ دستی در همدان افتتاح شد

نمایشگاه تخصصی صنایع‌ دستی در همدان افتتاح شد

همدان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه سراسری تخصصی سفال، سرامیک، کاشی سنتی، آبگینه، چاپ، لباسهای محلی و رودوزیهای سنتی به میزبانی همدان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری همدان درحاشیه افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه از ششم تا یازدهم مردادماه سال جاری به میزبانی همدان برگزار می‌شود، گفت: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان فضای در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه است.

بیات اظهار داشت: در هر یک از بخش‌های نمایشگاه سراسری تخصصی صنایع دستی از 30 استان کشوراعلام آمادگی کردند که تعداد بسیاری از آنها در نمایشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه سراسری تخصصی امکان حضور هنرمندان برجسته و شاخص استان‌ها را فراهم می‌کند، اظهار داشت: هنرمندانی که به این نمایشگاه آمده اند در حقیقت توانمندی‌های صنایع‌ دستی استان خود را به نمایش می‌گذارند.

وی خاطرنشان کرد:‌ تعداد غرفه‌هایی که برای استان‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود بر اساس ظرفیت‌ها متفاوت است.

رئیس میراث فرهنگی استان همدان افزود: این نمایشگاه در قالب 170 غرفه به نمایش برترین‌های صنایع‌ دستی 30 استان کشور می‌پردازد.

کد مطلب 1124816

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