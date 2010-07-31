قانون کمک به مترو باید از سوی دولت اجر شود

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: طبق قانون دولت ملزم به اجرای قانون است و کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان برسد باید بدون کم و کاست از سوی دولت اجراشود و در این بین هیچ گونه تخطی پذیرفتنی نیست.

وی در خصوص اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور در مرود اینکه قانون کمک به مترو که در مجلس تصویب شده اجرایی نیست، عنوان کرد: دولت باید قوانین مصوب را که مراحل قانونی خود را طی کرده اجرایی نمایند و کسی نباید بگوید من قانون را اجرا نمی کنم.



عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی با اشاره به ابلاغ قانون کمک به مترو از سوی رئیس مجلس به دلیل امتناع رئیس جمهوری از ابلاغ این قانون، تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس مجلس کاملا قانونی بوده و باید اجرا شود.



عضو کمیسیون صنایع و معادن با اظهار اینکه اختلافات موجود برای مترو احتمال دارد مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در بحث حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ دچار مشکل هستیم، اقدامات انجام شده برای ایجاد یا توسعه مترو در این شهرها که عدم اجرای قانون باعث ایجاد مشکل برای مردم این شهرها می شود.

حسینی با اعلام اینکه اظهاراتی مبنی بر اینکه ما اعتبار برای اجرای قانون نداریم و همچنین اختلافات موجود بین دولت، شهرداری و مسئولان مترو جایگاه حقوقی ندارد، خاطر نشان کرد: نباید به این مسائل از سوی مسئولان و ما نمایندگان در مصاحبه ها دامن زده شود که قانون را اجرا نمی کنیم.



وی با بیان اینکه هر سه قوه و سایر دستگاه ها یک هدف مشترک دارند و آن خدمت به مردم است، اظهار داشت: باید در اجرای قانون خواسته های شخصی خود را کنار گذاشته و مستند و قانونی بحث کنیم و اگر در جایی قانونی مشکل داشت با راه حل قانونی آن را اصلاح کنیم.



نماینده مردم اهواز با اظهار اینکه قابل قبول نیست که بگوئیم قانونی را به دلیل بار مالی اجرا نمی کنیم، خاطرنشان کرد: اگر طرحی بار مالی داشت توسط شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تائید قرار نمی گیرد، در ضمن همه طرح ها و لوایحی که به مجلس ارائه می شود به نوعی دارای بار مالی بوده و برای حل مشکلات کشور است.



وی بر این اساس خواستار حل اختلافات میان قوا در پشت درهای بسته شد و گفت: یچ کس نباید فکری در جهت اختلال خدمت به مردم داشته باشد و همه باید سعی در حل مشکلات مردم به بهترین شیوه ممکن کنیم.

