صنعتگران صنایع دستی خوزستان بیمه می شوند

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این تفاهمنامه به منظور توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقای مهارت‌های صنایع دستی بین اداره‌کل و معاونت صنایع دستی منعقد شد.

وی توسعه و ترویج فعالیت‌های صنایع دستی در جامعه را از جمله اهداف این تفاهمنامه برشمرد و افزود: بررسی مهارت فنی صنعتگران صنایع دستی متقاضی برخورداری از مزایای بیمه و استفاده از تمام اعتبارات، امکانات و توان دو دستگاه به منظور بهره‌مندی فعالان بخش صنایع دستی کشور از حمایت‌های دولتی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.



قلاوند اضافه کرد: استفاده بهینه از توان کارشناسی دو دستگاه برای تدوین استانداردهای مهارت فنی رشته‌های صنایع دستی، همکاری و تعامل در زمینه ارتقای سطح آموزش‌های مهارت فنی صنایع دستی، انجام تعاملات مشترک به منظور تسریع و تسهیل در تاثیر و معرفی صنعتگران صنایع دستی متقاضی بیمه به شعب تامین اجتماعی از جمله موضوعات و زمینه‌های همکاری بین دو طرف تفاهمنامه است.



وی بیان کرد: اخذ آزمون‌های تئوری و عملی از متقاضیان معرفی شده توسط معاونت، تسریع در بررسی مهارت‌های فنی و صدور گواهینامه صنعتگران صنایع دستی معرفی شده، اعطای امتیاز ویژه به هنرمندان و صنعتگران برگزیده و استادکاران خبره صنایع دستی مطابق ضوابط سازمان و توافق‌های به عمل آمده از جمله تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در این تفاهمنامه است.



قلاوند خاطرنشان کرد: همچنین همکاری در تدوین و سطح بندی استانداردهای مهارت فنی، تامین کارگاه‌های سنجش و فضای مورد نیاز آزمون، تهیه و تامین لوازم، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز آزمون، شناسایی و معرفی هنرمندان و صنعتگران برگزیده و استادکاران خبره صنایع دستی به اداره‌کل اموزش فنی‌و حرفه‌ای استان از جمله تعهدات معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در این تفاهمنامه است.

