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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

نباید فضای خوزستان را امنیتی نشان داد

نباید فضای خوزستان را امنیتی نشان داد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: نباید فضای موجود در استان خوزستان را امنیتی جلوه کرد چرا که در نهایت این امر به ضرر استان تمام خواهد شد.

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه ‌نباید فضای استان خوزستان را امنیتی جلوه داد، گفت: خوشبختانه مسئولان امنیتی، قضایی و انتظامی خوزستان با کمال حساسیت و دقت، وضعیت را رصد و پیگیری می کنند.

وی افزود: خوزستان نسبت به بسیاری از استان های دیگر در وضعیت مناسب تری به سر می برد و نباید در بحث جرایم، تبلیغات منفی برای این استان صورت گیرد.

الفت عنوان کرد: با توجه به وضعیت شهرستان اهواز، ضروری است تا برای رفع مشکلات این شهرستان دقت نظر بیشتری اعمال شود که این موضوع همت بالاتری از سوی مسئولان و مدیران می طلبد تا با هماهنگی بیشتر، طرحها و برنامه های مورد نظر را در این شهرستان اجرایی کنند.

وی افزود: این امر جز با همدلی و همکاری تنگاتنگ و صمیمانه نیروی انتظامی، دستگاه های قضایی، اجرایی و امنیتی میسر نیست.

مقام عالی قضایی استان خوزستان با تقدیر از نیروی انتظامی خوزستان در خصوص اجرای طرح های امنیتی و انتظامی در این استان، اظهار داشت:‌ این طرح ها باید استمرار یابد و برای هرچه بهتر برگزار شدن آنها، لازم است تا از توانمندی نیروها در جهت ارتقای آن ها استفاده کرد.

الفت تصریح کرد: برای این منظور به صورت حتم لازم نیست که نیروها افزایش یابد بلکه می توان با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن و ایجاد اتاق های فرمان، از نیروهای توانمند در جهت کنترل اوضاع شهرستان ها به ویژه شهرستان اهواز استفاده کرد.

وی افزود:‌ این امر در پیگیری های قضایی نیز موثر است و پرونده هایی که با مستندات بیشتری به دادگاه ارسال می شوند، زودتر به نتیجه می رسند.

الفت گفت: چنانچه میان دستگاه های اجرایی اختلافاتی از قبیل اختلافات مالی وجود دارد، نباید این امر موجب رکود در اجرای طرح های خدماتی، انتظامی و امنیتی در سطح استان شود. ضمن این که دادگستری استان خوزستان آماده همکاری برای رفع هرگونه اختلافات و فسخ خصومت ها است.
کد مطلب 1124827

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