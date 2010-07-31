نباید فضای خوزستان را امنیتی نشان داد

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه ‌نباید فضای استان خوزستان را امنیتی جلوه داد، گفت: خوشبختانه مسئولان امنیتی، قضایی و انتظامی خوزستان با کمال حساسیت و دقت، وضعیت را رصد و پیگیری می کنند.

وی افزود: خوزستان نسبت به بسیاری از استان های دیگر در وضعیت مناسب تری به سر می برد و نباید در بحث جرایم، تبلیغات منفی برای این استان صورت گیرد.

الفت عنوان کرد: با توجه به وضعیت شهرستان اهواز، ضروری است تا برای رفع مشکلات این شهرستان دقت نظر بیشتری اعمال شود که این موضوع همت بالاتری از سوی مسئولان و مدیران می طلبد تا با هماهنگی بیشتر، طرحها و برنامه های مورد نظر را در این شهرستان اجرایی کنند.



وی افزود: این امر جز با همدلی و همکاری تنگاتنگ و صمیمانه نیروی انتظامی، دستگاه های قضایی، اجرایی و امنیتی میسر نیست.



مقام عالی قضایی استان خوزستان با تقدیر از نیروی انتظامی خوزستان در خصوص اجرای طرح های امنیتی و انتظامی در این استان، اظهار داشت:‌ این طرح ها باید استمرار یابد و برای هرچه بهتر برگزار شدن آنها، لازم است تا از توانمندی نیروها در جهت ارتقای آن ها استفاده کرد.



الفت تصریح کرد: برای این منظور به صورت حتم لازم نیست که نیروها افزایش یابد بلکه می توان با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن و ایجاد اتاق های فرمان، از نیروهای توانمند در جهت کنترل اوضاع شهرستان ها به ویژه شهرستان اهواز استفاده کرد.



وی افزود:‌ این امر در پیگیری های قضایی نیز موثر است و پرونده هایی که با مستندات بیشتری به دادگاه ارسال می شوند، زودتر به نتیجه می رسند.



الفت گفت: چنانچه میان دستگاه های اجرایی اختلافاتی از قبیل اختلافات مالی وجود دارد، نباید این امر موجب رکود در اجرای طرح های خدماتی، انتظامی و امنیتی در سطح استان شود. ضمن این که دادگستری استان خوزستان آماده همکاری برای رفع هرگونه اختلافات و فسخ خصومت ها است.