تسهيل در صدور رواديد سبب افزايش تعداد گردشگران مي شود

سيد احمد محيط طباطبايي در سومين همايش گردشگري خاورميانه كه در شهر شيراز برگزار شد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرضمن بيان اين مطلب افزود: چنانچه گردشگران و جهانگردان براي ورود و خروج ايران با مشكلي روبرو نباشند و امكان گرفتن ويزا براي آنها به راحتي فراهم شود افزايش قابل ملاحظه اي در تعداد بازديد كنندگان به وجود خواهد آمد.

وي به اهميت تبليغات در جذب بيشتر گردشگر اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه تبليغات نقش مهم و اساسي در جذب گردشگر دارد به همين دليل در سال 83 بيش از 6 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته اقداماتي در اين خصوص انجام خواهد شد، همچنين د رسال آينده با پيش بيني هاي انجام شده سياست سازمان مبتني بر چند برابر كردن اعتبارات اين بخش است.

محيط طباطبايي ادامه داد: برنامه ريزي هاي ملي و جامع براي جذب بيشتر توريست در قالب طرح هاي كوتاه مدت، ميان مدت و پنج ساله و بلند مدت 20 ساله و همچنين طرح هاي مقطعي در نظر گرفته شده است.

وي به نقش بخش خصوصي در پيشبرد اهداف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصي در كشور در جهت توسعه صنعت توريسم گام برمي دارد و سازمان نيز امكان حضور اين بخش را در عرصه هاي مختلف فراهم كرده تا آنها بتوانند با برگزاري نمايشگاه هاي مختلف به راحتي كارهاي خود را عرضه و معرفي كنند.

مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سومين نمايشگاه گردشگري خاورميانه تاكيد كرد: برپايي چنين نمايشگاه هايي در توسعه صنعت توريسم امري مهم و اساسي است و اين امر فرصتي را به وجود مي آورد كه ظرفيت هاي گردشگري ايران براي ديگر كشورها مشخص شده و همچنين زمنيه هاي گسترش اين صنعت را ميان ايران و كشورهاي همجوار فراهم مي كند.