به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: حدود 28 هزار نفر از دانش⁯آموزان قمی جز افراد بی⁯بضاعت جامعه هستند که از این تعداد هفت هزار و 400 دانش⁯آموز عضو عائله های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که در دو مرحله آغاز سال تحصیلی و شب عید برای این افراد برنامه حمایتی در نظر گرفته می⁯شود.



وی نیازمندان جامعه را از نظر حمایتی به دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول کسانی هستند که تحت پوشش دستگاه⁯های حمایتی هستند اما دسته دیگری از نیازمندان بر اساس قوانین مشمول حمایت مستمر دستگاه⁯ها نیستند، در حالیکه این افراد نیازمند کمک در موارد خاص هستند.



جلالی از تامین منابع مالی برای حمایت از دانش⁯آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 100 میلیون تومان تامین شد و امیدواریم این مبلغ تا 300 میلیون تومان افزایش یابد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به پراکنده بودن کمک های مالی به افراد بی⁯بضاعت، خواستار تجمیع این کمک ها شد و گفت: برخی موسسات و شخصیت⁯های حقوقی و حقیقی در مواردی اقدام به کمک مالی به افراد بی بضاعت می کنند که اگر این کمک ها تجمیع شود برنامه ریزی بهتری برای اهدای آنها به افراد نیازمند انجام می⁯شود.



وی اضافه کرد: اگر استانداری از محل اعتبارات فرهنگی استان، مبلغی برای اهدا به افراد نیازمند در نظر بگیرد، بخشی از مشکلات این افراد برطرف می⁯شود.