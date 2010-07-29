به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: حدود 28 هزار نفر از دانشآموزان قمی جز افراد بیبضاعت جامعه هستند که از این تعداد هفت هزار و 400 دانشآموز عضو عائله های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که در دو مرحله آغاز سال تحصیلی و شب عید برای این افراد برنامه حمایتی در نظر گرفته میشود.
وی نیازمندان جامعه را از نظر حمایتی به دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول کسانی هستند که تحت پوشش دستگاههای حمایتی هستند اما دسته دیگری از نیازمندان بر اساس قوانین مشمول حمایت مستمر دستگاهها نیستند، در حالیکه این افراد نیازمند کمک در موارد خاص هستند.
جلالی از تامین منابع مالی برای حمایت از دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 100 میلیون تومان تامین شد و امیدواریم این مبلغ تا 300 میلیون تومان افزایش یابد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به پراکنده بودن کمک های مالی به افراد بیبضاعت، خواستار تجمیع این کمک ها شد و گفت: برخی موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی در مواردی اقدام به کمک مالی به افراد بی بضاعت می کنند که اگر این کمک ها تجمیع شود برنامه ریزی بهتری برای اهدای آنها به افراد نیازمند انجام میشود.
وی اضافه کرد: اگر استانداری از محل اعتبارات فرهنگی استان، مبلغی برای اهدا به افراد نیازمند در نظر بگیرد، بخشی از مشکلات این افراد برطرف میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم گفت: حدود 12 درصد از 225 هزار دانشآموز استان قم جز افراد بی بضاعت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: حدود 28 هزار نفر از دانشآموزان قمی جز افراد بیبضاعت جامعه هستند که از این تعداد هفت هزار و 400 دانشآموز عضو عائله های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که در دو مرحله آغاز سال تحصیلی و شب عید برای این افراد برنامه حمایتی در نظر گرفته میشود.
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