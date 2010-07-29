بیشترین هدر رفت آب روستایی گلستان در بندرگز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار صبح پنجشنبه در نشست این شرکت در گرگان افزود: مصرف آب هر خانوار در روستاهای این شهرستان 22 هزار لیتر در ماه است، این درحالیست که مصرف آب در شهرستان گنبد 15 هزار لیتر است.

وی اظهار داشت: این نشان از ارزشمند بودن آب در مناطق خشک و کم آب دارد و کسانی که در مناطق کم آب زندگی می کنند، بیش از افرای که در مناطق ساحلی هستند، ارزش آب را می دانند.

وی میانگین الگوی مصرف آب هر خانوار را 17 هزار لیتر در ماه اعلام کرد.

خواستار در زمینه اعتبارات تخصیص یافته به این شرکت در سال گذشته افزود: سال گذشته بیش از 110 میلیارد ریال اعتبارات استانی و 80 میلیارد ریال اعتبارات ملی برای بخش آب روستاهای استانن تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته 10 میلیاردر یال برای بخش فاضلاب روستاهای استان تخصیص داده شد.

وی یادآور شد: در دوران فعالیت دولت نهم اعتبارات آب و فاضلاب روستایی استان 3.5 برابر افزایش یافت و اعتبارات ملی نیز 100 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به مصوبات سفرهای دولت به استان گفت: تمامی مصوبات سفر اول و دوم دولت به استان در بخش آب و فاضلاب روستایی اجرایی شده است.