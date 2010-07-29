پیشنهاد طرح ملی "دانش آموزان شهر یار " تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این طرح ملی برای اولین بار با محورهای دوازده گانه در خصوص توسعه فرهنگ، آموزش حقوق، قوانین، الزامات و منزلت شهروندی و وظایف متقابل شهروندان و شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر که با ایجاد تشکل جدیدی از میان دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی فوق برنامه برای تربیت شهروندان آینده که روحیه مشارکت جو در توسعه شهر داشته باشند، ارائه شد.

مجوز لازم برای اجرای طرح ملی از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی توسط شورای عالی استانهای وزارت کشور اخذ می شود.

این طرح بر اساس تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی استانهای وزارت کشور در چهارمین جلسه ستاد استانی تفاهم نامه در مازندران به تصویب رسید.