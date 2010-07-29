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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

در مازندران؛

پیشنهاد طرح ملی "دانش آموزان شهر یار " تصویب شد

ساری - خبرگزاری مهر: طرح ملی "دانش آموزان شهر یار " که از سوی جعفر قربانپور، کارشناس ارشد امور شوراهای آموزش و پرورش مازندران ارائه شده بود، توسط ستاد استانی شورای عالی استانهای وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این طرح ملی برای اولین بار با محورهای دوازده گانه در خصوص توسعه فرهنگ، آموزش حقوق، قوانین، الزامات و منزلت شهروندی و وظایف متقابل شهروندان و شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر که با ایجاد تشکل جدیدی از میان دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی فوق برنامه برای تربیت شهروندان آینده که روحیه مشارکت جو در توسعه شهر داشته باشند، ارائه شد.

مجوز لازم برای اجرای طرح ملی از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی توسط شورای عالی استانهای وزارت کشور اخذ می شود.
 
این طرح بر اساس تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی استانهای وزارت کشور در چهارمین جلسه ستاد استانی تفاهم نامه در مازندران به تصویب رسید.
کد مطلب 1124867

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