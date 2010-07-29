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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

همایش 70 هزار نفری پیاده‌روی خانوادگی در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل از برگزاری بزرگترین همایش پیاده‌روی عمومی خانوادگی با شرکت 70 هزار نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جمشید پناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این همایش بزرگ فردا (جمعه ) با حضور خانواده‌های آمل و شهرهای مازندران در شهرستان آمل برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با پیش‌بینی شرکت بیش از 70 هزار نفر در مسیرهای تعیین شده در این شهرستان برگزار می‌شود.
 
رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل اضافه کرد: خانواده های آملی در چهارمسیر خیابان امام رضا( ع ) ، طالب آملی ، امام خمینی و طالقانی به سمت دو پل معلق و 12چشمه حرکت خواهند کرد.
 
جمشیدپناه از توزیع بیش از 50 هزارقطعه بلیط شرکت در قرعه کشی جوایز شرکت در همایش پیاده رویی خانوادگی از طریق ادارات دولتی ، شوارهای محلات، مساجد وشوراهای روستاها میان مردم خبر داد.
 
وی گفت: در پایان این همایش شرکت کنندگانی که بلیط های شرکت در همایش را دارند در مسابقه قرعه کشی شرکت کرده و جوایزی دریافت می کنند. 
 
شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.
 
کد مطلب 1124870

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