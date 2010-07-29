به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جمشید پناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این همایش بزرگ فردا (جمعه ) با حضور خانوادههای آمل و شهرهای مازندران در شهرستان آمل برگزار میشود.
وی افزود: این همایش با پیشبینی شرکت بیش از 70 هزار نفر در مسیرهای تعیین شده در این شهرستان برگزار میشود.
رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل اضافه کرد: خانواده های آملی در چهارمسیر خیابان امام رضا( ع ) ، طالب آملی ، امام خمینی و طالقانی به سمت دو پل معلق و 12چشمه حرکت خواهند کرد.
جمشیدپناه از توزیع بیش از 50 هزارقطعه بلیط شرکت در قرعه کشی جوایز شرکت در همایش پیاده رویی خانوادگی از طریق ادارات دولتی ، شوارهای محلات، مساجد وشوراهای روستاها میان مردم خبر داد.
وی گفت: در پایان این همایش شرکت کنندگانی که بلیط های شرکت در همایش را دارند در مسابقه قرعه کشی شرکت کرده و جوایزی دریافت می کنند.
شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.
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