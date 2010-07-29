اردوی تمرینی تیم ملی شنا در کرواسی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد حسین اقبالی صبح پنجشنبه در حاشیه مسابقات شنای دانشجویان کشور در آمل گفت: تیم ملی امروز با 11 شیرجه رو ملی در رده بزرگسالان به کرواسی اعزام می شود.

وی افزود: در این اردو محمدعلیرضایی ، پاشا وحدتی، سهیل وسامان آشتیانی ، گامردیلانچیان، سروش خواجه گی از دعوت شدگان نامی کشورمان در اردوی کرواسی هستند.

مسئول شنای فدراسیون شنای ایران با بیان اینکه حشمت اوجاق به عنوان مربی همراه تیم ملی به کرواسی اعزام می شود، ادامه داد: سرمربی و مدیر تیم ملی کوتوروویچ کروات است که در کرواسی حضور دارد و این اردو به درخواست وی در این کشور برپا شد.

اقبالی، برپایی اردوی کرواسی را در راستای آمادگی بیشتر تیم ملی شنای کشورمان برای شرکت در مسابقات آسایی گوانجو اعلام کرد و گفت: دو دیدار تدارکاتی در کشور کرواسی ونیز فرانسه برای تیم ملی پیش بینی شده است.

