300 رشته ‌های فنی و حرفه ‌ای در خراسان جنوبی تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا لطیفی صبح پنجشنبه در دیدار کارکنان این مجموعه با امام جمعه بیرجند، افزود: این مجموعه آمادگی کامل برای برگزاری دورههای آموزش مهارتهایی از قبیل کامپیوتر، برق، تعمیر و نگهداری خودرو را به صورت ویژه برای مبلغان و روحانیان مستقر در حوزههای علمیه استان دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی یادآور شد: تعداد حرفه های آموزشی طی سالهای گذشته دراستان 237 رشته بوده است که در سال جاری به 300 حرفه ارتقا یافته است و برخی از این حرفه ها مورد استقبال عموم به ویژه روحانیان قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از واگذاری20 درصد از تعهد آموزشی این سازمان به بخش خصوصی در سال گذشته خبر داد و گفت: تعهد آموزشی این اداره کل در سال جاری دو میلیون و 300 هزار نفر ساعت و 10 هزار نفر دوره است.
وی با اشاره به اینکه در سال 87 با هفت دیپلم افتخار رتبه هفتم از لحاظ امتیاز در بین استانها را کسب کرده ایم، اظهار داشت: سال گذشته پنج دیپلم افتخار و مدال طلا قالی بافی را برای نخستین بار در کشور کسب کرده ایم.
لطیفی با بیان اینکه برای آموزش افراد در فنی و حرفه ای از استاندارد جهانی استفاده می شود، خاطر نشان کرد: مباحث اصلی در منطقه نیازسنجی است که بر اساس همین نیازسنجی آموزشها را آغاز می کنیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان داشت: این اداره کل در هفته مهارت نمایشگاهی را از دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و فعالیتهای اداره کل در محل نمایشگاه بینالمللی بیرجند برپا کرد.
حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی امام جمعه بیرجند نیز در این دیدار با تقدیر از کار فنی و حرفه ای و تلاش آنها برای حرفه آموزی به جوانان گفت: شما می توانید تمام مساجد را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای تبدیل کنید و باید روی این مسئله فرهنگ سازی و اقدامات جدی صورت پذیرد.
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