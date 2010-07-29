  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

300 رشته ‌های فنی و حرفه ‌ای در خراسان جنوبی تدریس می شود

300 رشته ‌های فنی و حرفه ‌ای در خراسان جنوبی تدریس می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی گفت: تعداد رشته‌ های فنی و حرفه ‌ای در خراسان جنوبی طی سال جاری به 300 رشته ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا لطیفی صبح پنجشنبه در دیدار کارکنان این مجموعه با امام جمعه بیرجند، افزود: این مجموعه آمادگی کامل برای برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌هایی از قبیل کامپیوتر، برق، تعمیر و نگهداری خودرو را به صورت ویژه برای مبلغان و روحانیان مستقر در حوزه‌های علمیه استان دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: تعداد حرفه‌ های آموزشی طی سالهای گذشته دراستان 237 رشته بوده است که در سال جاری به 300 حرفه ارتقا یافته است و برخی از این حرفه‌ ها مورد استقبال عموم به ویژه روحانیان قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی از واگذاری20 درصد از تعهد آموزشی این سازمان به بخش خصوصی در سال گذشته خبر داد و گفت: تعهد آموزشی این اداره کل در سال جاری دو میلیون و 300 هزار نفر ساعت و 10 هزار نفر دوره است.

وی با اشاره به اینکه در سال 87 با هفت دیپلم افتخار رتبه هفتم از لحاظ امتیاز در بین استان‌ها را کسب کرده ‌ایم، اظهار داشت: سال گذشته پنج دیپلم افتخار و مدال طلا قالی ‌بافی را برای نخستین بار در کشور کسب کرده ‌ایم.

لطیفی با بیان اینکه برای آموزش افراد در فنی و حرفه‌ ای از استاندارد جهانی استفاده می شود، خاطر نشان کرد: مباحث اصلی در منطقه نیازسنجی است که بر اساس همین نیازسنجی آموزش‌ها را آغاز می‌ کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی بیان داشت: این اداره‌ کل در هفته مهارت نمایشگاهی را از دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای و فعالیت‌های اداره‌ کل در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برپا کرد.

حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی امام جمعه بیرجند نیز در این دیدار با تقدیر از کار فنی و حرفه‌ ای و تلاش آنها برای حرفه ‌آموزی به جوانان گفت: شما می ‌توانید تمام مساجد را به مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای تبدیل کنید و باید روی این مسئله فرهنگ ‌سازی و اقدامات جدی صورت پذیرد.

کد مطلب 1124876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها