اجرای آیین نامه رکود علمی در وزارت بهداشت/ استادی تاکنون اخراج نشده است

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون رکود علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیده شده است و ما آن را اجرایی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قانون رکود علمی تنها به این منظور در وزارت بهداشت اجرایی خواهد شد که سیستم تحقیقاتی و آموزشی ارتقا پیدا کند.

وزیر بهداشت با تاکید بر این نکته که تاکنون هیچ فردی از طریق رکود علمی بازنشسته و یا اخراج نشده است گفت: تاکنون هیچ عضو هیئت علمی علوم پزشکی از طریق رکود علمی از وزارت بهداشت خارج نشده است.

به گزارش مهر، اعضای هیئت علمی باید به طور سنواتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند و اگر عضو هیئت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می شود.