وقتی آب تلخ می شود/ 60 نفر قربانی شنا در سدهای طالقان و کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وقتی آب پاک و زلال در دل طبیعت تلخ است که بی مهابا و بی اندکی احتیاط خود را به آن می سپاریم. وقتی نمی توانیم موجهای زیبای آن را تاب بیاوریم و آنرا مقصر اصلی ناکامیها بدانیم. زمانی که با دیدن دریا و دریاچه و آب زیبایش بغضی در گلو می نشیند که عزیزی را همین آب از ما گرفته تقصیر چه کسی است؟

به راستی این طبیعت خداوندی تاچه اندازه درربودن خوشیهایمان مقصر است زمانی که فقط دوست داریم لحظه ای خوش باشیم؟ نفرت ازچه چیز باعث می شود با نگاه انداختن به خط منحنی دریای بیکران از آن متنفرباشی و رویت را ازآن بگیری؟ آیامسبب تلخی خاطره هایت از دریا وجود این طبیعت زیبای خداوند است؟

شاید دلیل موجهای دریا و کوبیدن خود به ساحل، کناره رودخانه و دیواره سد این است که می خواهد مانع ورودت به عمق ناشناخته خود شود.

تابستان که می آید اولین تفریح خوشایند به آب زدن است اما بسیاری از ما نمی دانیم به چه قیمتی تن خود را به آب می زنیم.

بارها اخبار غرق شدن افراد مختلف در دریا و سدهای مختلف کشورمان را شنیده ایم و با گفتن جمله " دریا به هیچکس رحم نمی کند " ابراز تاسف کردیم.

و تاسف انگیزتر اینکه می شنوی فردی که ممکن است برادر، خواهر، پدر، مادر، دوست و حتی غربیه ای باشد، برای نجات توئی که بی هیچ تفکری خود را به عمق دریا سپرده ای جانش را از دست بدهد.

دریا، دریاچه و رود به اقتضای طبیعتش مواج است و عمیق و اگر راه بازی با این آرام عمیق را نیاموخته باشی در آن می میری.

سد طالقان هر سال قربانی می گیرد

این سد بر روی رودخانه طالقان در منطقه دره طالقان در 120 کیلومتری شمال غربی تهران واقع شده است. تاریخ شروع ساختمان آن در سال 1380 و تاریخ خاتمه سال 1385 است. سد طالقان، سدی است با هزار و 789 متر ارتفاع از سطح دریا و 103 متر از بستر رودخانه که در 120 کیلومتری شمال غربی تهران و در جنوب رشته کوههای البرز در دره طالقان واقع شده است. این سد در فصل تابستان اولین گزینه تفریح و گردش برای دوستداران شنا در استان تهران است.

اما از آنجایی که بسیاری از دوستداران شنا قاعده و روش درستی از شنا را آموزش ندیده اند و تنها با تکیه بر اعتماد به نفس کاذب، خود را به عمق این سد می سپارند، متاسفانه در اکثر مواقع با غرق شدن در این سد، عنوان خبری رسانه های مختلف می شوند.

گذشته از این، پیش آمدن این حوادث تاثیرات روحی، روانی بسیار شدیدی را برای خانواده فرد غرق شده رقم می زند که با هیچ چیز قابل جبران نیست.

سد طالقان از زمان بهره برداری تاکنون 21 قربانی گرفته است

مسئول حوادث فرمانداری ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه از زمان بهره برداری سد طالقان تاکنون 21 نفر قربانی این سد شدند، گفت: این اتفاقات تنها از بی احتیاطی افراد حادث می شود.

یدالله بام نشین افزود: بسیار پیش آمده افرادی که خود شاهد غرق فردی در سد بوده اند، بی توجه به این امر، به شنا کردن در این سد اصرار می ورزند و حتی در صورت ممانعت با مسئولان ذیربط برخورد می کنند.

وی مسدود کردن راه های ورود به سد طالقان و استقرار اکیپ غواصی در این سد را از جمله اقدامات انجام شده فرمانداری ساوجبلاغ به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از شنا ذکر کرد.

این مسئول با گلایه از بی توجهی شهروندان نسبت به علائم هشدار دهنده، اظهار داشت: جلوگیری از این اتفاقات مستلزم همکاری متقابل شهروندان با مسئولان است که متاسفانه این امر کمتر صورت می گیرد.

عدم آگاهی از کمکهای اولیه مرگهای ناشی از غرق شدگی را رقم می زند

به گفته یک مسئول هلال احمر، عدم آگاهی از کمکهای اولیه و امدادرسانی از جمله دلائلی است که باعث جان دادن غرق شدگان پس از نجاتشان از آب می شود.

احمد پاداش افزود: فردی که از آب بیرون آورده شده به علت ورود حجم زیاد آب دچار شک تنفسی است که با خروج سریع و به موقع آب به روشهای مخصوص امداد رسانی می توان فرد را از خطر مرگ نجات داد اما متاسفانه به علت عدم آگاهی افراد ناجی از این روشها فرد جان می دهد.

وی بر یادگیری کمکهای اولیه توسط افراد مختلف تاکید کرد و این آموزشها را برای جلوگیری از بروز حوادث خطرناک ضروری دانست.

سد کرج از سال 85 تاکنون 43 قربانی گرفته است

بر اساس گزارشات منابع مطلع در آسارا از سال 1385 تاکنون 43 نفر در سد کرج جان باختند.

ارائه این آمارها در حالی است که مسئولان ذیربط نهایت تلاش خود را برای حفاظت از حریم سد کرده اند اما بی توجهی شهروندان طی این سالها نسبت به خطرات ناشی از شنا در محدوده ممنوعه باعث مرگ بسیاری از جوانان شده است.

شاید اکنون قصد سفر داری، شاید می خواهی تعطیلات را کنار خانواده و در کنار ساحل زیبای شمال کشور سر کنی و شاید هم می خواهی خستگیهایت را به دریا بسپاری و شاید.....

چشمهایت را لحظه ای ببند، تصور کن چه حال بدی است اگر خانواده ات که به شوق تفریح و ساختن خاطره ای خوش به سفر آمده اند بی تو با جسم بی جانت به خانه برگردند.

هنوز دو ماه از فصل تابستان باقیست و عطش زدن به آب و دریا و دریاچه ادامه دارد اما نگاهی مختصر به آمار قربانیان سالهای اخیر که به رغم تمامی هشدارها و وجود تابلوهای راهنما در اثر بی توجهی خاطره گردش یک روز در طبیعت را به کار خود و خانواده شان تلخ کردند باید برای همگان زنگ خطری باشد تا با توجه به هشدارها از شنا کردن در مناطق ممنوعه که خطر غرق شدگی را به همراه دارد پیشگیری کنند.

لزوم فرهنگ سازی،‌ ارائه شفاف آمار و تلفات ناشی از مسئله فوق از سوی مسئولان موضوعی است که بیش از گذشته باید به آن پرداخته شود.