گروههای مقاومت درباره ازسرگیری مذاکرات سازش با اشغالگران هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، همزمان با تحرکات دیپلماتیک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در برخی کشورهای عربی که موضوع انتقال به مرحله مستقیم مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی از جمله محورهای مذاکرات وی در سفر به کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن اعلام شده است، امروز قرار است نشست کمیته پیگیری عربی برگزار شود.



این کمیته قرار است نشستی با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار کند، ابومازن در این نشست گزارشی درباره نتایج مذاکرات غیر مستقیم میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی ارائه خواهد کرد و در نشست امروز انتقال به مرحله مستقیم مذاکرات بررسی خواهد شد.

پیش از سفر پادشاه عربستان به مصر و برگزاری نشست کمیته پیگیری عربی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اردن سفر کرده و در دیدار با عبدالله دوم شاه این کشور راههای ازسرگیری مذاکرات سازش مستقیم با تشکیلات خودگردان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده بود.

هشدار گروههای مقاومت درباره سازشکاران



برگزاری این نشست و تحرکات گسترده سران عرب درباره ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی با واکنش منفی گروههای مقاومت فلسطین روبرو شده است.



جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و هشت گروه مقاومت فلسطینی دیگر از تشکیلات خودگردان خواستند با ازسرگیری مذکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی مخالفت کند.



در بیانیه ای که به همین منظور در دمشق صادر شد، این گروهها اعلام کردند : به سبب ادامه سیاستهای تجاوزکارانه اسرائیل و شهرک سازی و محاصره نوار غزه، مذاکرات مستقیم به مسئله فلسطین آسیب می رساند.



ابومازن که تحت فشارهای شدید آمریکا و برخی کشورهای عربی برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم با صهیونیستها قرار دارد، گفته بود تنها پس از پیشرفت در پرونده های امنیت و مرزها حاضر است وارد مذکرات رو در رو با نتانیاهو شود.



و ی همچنین گفته بود هیچ توافقی را با اسرائیلی ها بدون بازگشت نوار غزه به کرانه باختری و تحقق آشتی فلسطینی امضا نخواهد کرد.