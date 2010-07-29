همایش گرامیداشت سهروردی و روز جهانی فلسفه باید هر سال برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نورالدین رفیعی صبح پنجشنبه در همایش گرامیداشت سهروردی و سومین پیش همایش روز فلسفه در تالار شیخ اشراق شهر خدابنده افزود: بروز و ظهور چهره بزرگ فلسفه جهان اسلام در شهر سهرورد شهرستان خدابنده به عنوان یک افتخار بزرگ برای مردم استان زنجان و بخصوص شهرستان خدابنده بوده و قدر این موقعیت ارزشمند و بزرگ را دانسته و در راستای برگزاری همایشهای گرامیداشت در شان و مقام این چهره ارزشمند تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش گرامیداشت سهروردی موجب شده تا فرصتی برای بهره گیری از حضور چهره ها و اساتید بزرگ و ارزشمند عرصه علم و فلسفه برای مردم شهرستان خدابنده فراهم شود افزود: شهرستان خدابنده با همه توان و پتانسیل های خود این آمادگی را دارد که همایش روز جهانی فلسفه و گرامیداشت شیخ اشراق را به شکل مطلوب برگزار کند.

رفیعی با تقدیر از تلاش و تعامل همه دستگاه های اجرایی و علمی و همچنین مراکز دانشگاهی استان در خصوص برگزاری همایش گرامیداشت سهروردی یادآور شد: در حال حاضر همه مراکز دانشگاهی و اساتید دانشگاه های استان در راستای برگزاری همایش بزرگداشت سهروردی تلاش می کنند.

فرماندار خدابنده در ادامه این شهرستان را شهرستانی عالم پرور و عالم خیز دانست و افزود: در حال حاضر 160 طلبه در حوزه شهر قیدار مشغول کسب علم هستند و هزار نفر از روحانیون این شهرستان در کل کشور فعالیت دارند.