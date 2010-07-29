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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

هفته دوم لیگ برتر ؛

اسامی داوران اعلام شد/ جهانبازی دیدار استقلال - فولاد را قضاوت می‌کند

اسامی داوران اعلام شد/ جهانبازی دیدار استقلال - فولاد را قضاوت می‌کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس مسابقه استقلال تهران - فولادخوزستان با قضاوت یدالله جهانبازی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبازی را در امر قضاوت این بازی حیدر شکور و رسول فروغی همراهی خواهند کرد. این بازی ساعت 17:30 روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کمیته داوران همچنین قضاوت دیدار صبای قم - پرسپولیس را نیز به محسن ترکی سپرده است. کمک‌های ترکی برای قضاوت این بازی رضا سخندان و مسعود فرح نیا هستند.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
شنبه - 9/5/89
* استیل آذین - پاس همدان، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: محبت علی رضایی تبار و حسن یوسفی، داورچهارم: حسین زرگر
ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: علی موغلی و بابک داوری، داورچهارم: قاسم واحدی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حیدر شکور و رسول فروغی، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: محمد حاتم

یکشنبه -10/5/89
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام کیانی، داورچهارم:  محمد ملکی
ناظر: محمدرضا فلاح

* پیکان قزوین - شاهین بوشهر، ساعت 18:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مصطفی فراهانی، داورچهارم: منصور نوری
ناظر: نادر جعفری

* نفت تهران - شهرداری تبریز، ساعت 18:15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: حمید غمزه و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: سعید فتاحی
ناظر: عبود سنگاشکن

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: جواد شرفی
ناظر: محمدعلی فروغی

* نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 20:45، ورزشگاه تختی آبادان
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حمید نظری و سعید قاسمی، داورچهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر: حسین عسگری

* صبای قم - پرسپولیس تهران، ساعت 20:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و مسعود فرح نیا، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: فرج اله یثربی

کد مطلب 1124927

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