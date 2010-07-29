به گزارش خبرنگار مهر، جهانبازی را در امر قضاوت این بازی حیدر شکور و رسول فروغی همراهی خواهند کرد. این بازی ساعت 17:30 روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کمیته داوران همچنین قضاوت دیدار صبای قم - پرسپولیس را نیز به محسن ترکی سپرده است. کمک‌های ترکی برای قضاوت این بازی رضا سخندان و مسعود فرح نیا هستند.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 9/5/89

* استیل آذین - پاس همدان، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: محبت علی رضایی تبار و حسن یوسفی، داورچهارم: حسین زرگر

ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: علی موغلی و بابک داوری، داورچهارم: قاسم واحدی

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حیدر شکور و رسول فروغی، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: محمد حاتم

یکشنبه -10/5/89

* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام کیانی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: محمدرضا فلاح

* پیکان قزوین - شاهین بوشهر، ساعت 18:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مصطفی فراهانی، داورچهارم: منصور نوری

ناظر: نادر جعفری

* نفت تهران - شهرداری تبریز، ساعت 18:15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: حمید غمزه و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: سعید فتاحی

ناظر: عبود سنگاشکن

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: جواد شرفی

ناظر: محمدعلی فروغی

* نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 20:45، ورزشگاه تختی آبادان

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حمید نظری و سعید قاسمی، داورچهارم: رضا کرمانشاهی

ناظر: حسین عسگری

* صبای قم - پرسپولیس تهران، ساعت 20:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و مسعود فرح نیا، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: فرج اله یثربی