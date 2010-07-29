پنج میلیون زنبور برای مزارع بوشهر خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر خرید این تعداد زنبور همچنین 16کیلوگرم تخم زنبور تریکوگراما به منظور رها سازی واجرای مبارزه بیولوژیک خریداری خواهد شد .

وی اظهار داشت: هم اکنون قرارداد خرید عوامل بیولوژیک به منظور مبارزه در سطح سه هزارو 300 هکتار مزارع گوجه فرنگی منعقد شده است.

منفرد از صدور پروانه تاسیس دومین انسکتاریوم پرورش حشرات مفید استان بوشهر خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این انسکتاریوم جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی و اثرات مخرب آن در محیط زیست این استان است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: این انسکتاریوم تولید 10کیلوگرم تخم حشره مفید تریکوگراما در سه ماهه سوم سال جاری را انجام خواهد داد .

وی به آغاز طرح تولید نشاء استاندارد سبزی وصیفی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: به منظور تولید نشاء سالم و استاندارد و جلوگیری از شیوع آفات و بیماری ها در مزارع سبزی و صیفی به ویژه مزارع گوجه فرنگی، دستورالعمل تولید نشاء استاندارد به گلخانه های این استان ابلاغ شد .

منفرد افزود: طرح ساماندهی تولید نشا زیر نظر کمیته فنی تولید نهال و نشاء استان بوشهر وکلینیک های گیاه پزشکی انجام می گیرد که در سال جاری در 22 واحد گلخانه ای با تولید حدود 300 میلیون اصله نشاء اجرا می شود .

وی اضافه کرد: نیاز استان بوشهر به نشا در کشت صیفی وسبزیجات سالانه بیش از 550 میلیون قطعه نشا است که زمینه ای مناسب برای تولید شغل در این استان است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: فقط به نشاء های تولیدی تحت نظارت در صورت سالم بودن گواهی سلامت داده خواهد شد.