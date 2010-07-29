بازداشت 4 فلسطینی در کرانه باختری / صهیونیستها 12 خانواده دیگر را آواره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، نظامیان رژیم صهیونیستی، چهار شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.



به گفته منابع محلی در کرانه باختری، نظامیان اشغالگر با حمله به شهرهای جنین، قلقیلیه، الخلیل و بیت لحم، چهار فلسطینی را پس از بازرسی منازل آنها و به هم ریختن اسباب و وسایل، بازداشت کردند.

این منابع از انتقال افراد بازداشت شده به مراکز بازجویی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

افزایش فهرست اسرای فلسطینی که مدت اسارت آنها از یک ربع قرن فراتر رفت



کمیته ملی عالی یاری اسیران فلسطینی در گزارشی از افزایش فهرست فلسطینی هایی خبر داد که بیش از یک ربع قرن است که در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر هستند.



بر اساس این گزارش، شمار اسرایی که مدت اسارت آنها از یک ربع قرن فراتر رفته، به 21 اسیر افزایش یافت.



شهرک نشینان یک منزل متعلق به 12 خانواده فلسطینی را در نزدیک مسجدالاقصی غصب کردند



شهرک نشینان صهیونیست در ادامه سیاستهای نژادپرستانه و ضد انسانی رژیم اشغالگر قدس، منزلی را در نزدیک مسجدالاقصی که متعلق به 12 خانواده فلسطینی بود، به تصرف خود در آوردند.



شهرک نشینان نژادپرست با حمایت نظامیان مسلح صهیونیست با محاصره این منزل در ساعت 4 بامداد امروز، شروع به اخراج 12 خانواده ساکن این منزل و بیرون راندن اسباب و وسایل زندگی آنها کردند.