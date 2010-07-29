توقف شهرک سازی دولت اسرائیل را سرنگون می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه ساخت و ساز در مناطق اشغالی کرانه باختری را غیرممکن دانست.

وی در دیدار روز گذشته خود با "میگوئل موراتینونس" وزیر امور خارجه اسپانیا در بیت المقدس اشغالی گفت: ادامه توقف شهرک سازی در این منطقه پس از 26 سپتامبر موجب می شود که دولت ائتلافی اسرائیل سقوط کند.

دولت نتانیاهو به منظور بازگرداندن طرف فلسطینی به پای میز مذاکرات سازش، ساخت و ساز در مناطق اشغالی را به مدت شش ماه متوقف کرده است. وی همچنین در این دیدار مدعی شد که شرایط اعلام شده از سوی ابومازن برای مذاکرات مستقیم غیرواقعی است.

این درحالی است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان از توقف شهرک سازی به عنوان یکی از شروط اصلی این تشکیلات برای ادامه مذاکرات سازش با طرف اسرائیلی یاد می کند.

قرار است امروز پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب طی نشستی در قاهره روند مذاکرات غیرمستقیم سازش خاورمیانه را بررسی کنند. در عین حال منابع آگاه خبر می دهند که ابومازن قصد دارد در این نشست منتفی بودن مذاکره مستقیم با تل آویو را اعلام کند.



وی معتقد است که مذاکرات غیرمستقیم تا کنون هیچ دستاوردی نداشته و تشکیلات خودگردان نمی تواند خواسته دولت نتانیاهو برای انجام مذاکرات سازش به صورت رو در رو را بپذیرد.