ادارات آذربایجان غربی در احیای فریضه امربه معروف و نهی از منکر هماهنگ عمل کنند

به گزارش در خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دبیر جدید ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان در سالن مهدیه ارومیه افزود: وظایف این ستاد با توجه به جنگ نرمی که دشمن برای مبارزه با کشورمان در پیش گرفته سنگین تر از هر زمان دیگر است.

وی اظهار داشت: باید با توجه به تغییر روشهای دشمنان برای ضربه زدن به کشورمان، مسئولان این ستاد نیز با هوشیاری در برابر این فتنه ها اقدام کنند.

حجت الاسلام جواد صادق زاده مسئول مدیریت استانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور هم در این مراسم، رسالت این ستاد را معرفی این فریضه بزرگ الهی در جامعه دانست و گفت: وجود تشکیلات منسجم در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در نهادینه شدن این فریضه الهی دارد.

سردار محمد علی نصرتی، فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در پایان این مراسم به عنوان دبیر جدید ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان معرفی و از زحمات سردار حسن کرمی دبیر سابق این ستاد تقدیر شد.