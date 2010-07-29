خبرنگاران عرصه کودک و نوجوان در مازندران تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری تجلیل از خبرنگاران حوزه کودک و نوجوانان استان در ساری افزود: برای 40 نفر از خبرنگارانی که تاکنون با این نهاد فرهنگی همکاری داشتند توری دو روزه را برای منطقه توریستی نمک آبرود در نظر گرفته‌ ایم.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روزهای 14 و 15 مرداد ماه سال جاری در اردوگاه دلگشا نمک آبرود میزبان خبرنگاران است.

وی تصریح کرد: دو نفر از اساتید برجسته عرصه خبر کشور را در این تور دعوت کردیم تا در این دو روز با خبرنگاران تبادل نظر داشته و در خصوص اهمیت پرداختن رسانه ها به مسائل کودکان و نوجوانان مباحثی مطرح شود.