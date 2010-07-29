ذخیره سازی بچه میگو در 1400 هکتار از استخرهای بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اردشیر یاراحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از سایتهای پرورش میگو استان بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته از سطح یک هزار و 150هکتار استخر ذخیره سازی شده در استان بوشهر 3 هزار تن میگوی پرورشی برداشت شد که امیدواریم میزان تولید امسال به چهار هزار تن میگوی برسد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از نظر سطح ذخیره سازی و تولید میگوی پرورشی در کشور مقام اول را دارد، اظهارداشت: امسال پس از5 سال وقفه سایت پرورش میگوی مند غربی آغاز به کار کرد که در آنجا نیز در سطح بیش از 100هکتار لارو میگو ذخیره سازی شده است.

سرپرست شیلات استان بوشهر با بیان این که 350میلیون قطعه بچه میگو در هفت مرکز تکثیر در این استان تولید شده است، گفت: از این میزان بچه میگوی تولید شده 200 میلیون قطعه لارو اولیه به استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان منتقل شده است .

یاراحمدی گفت: نوع میگوی پرورشی در استخرهای استان وانامی و راگونه است که در 80 مزرعه پرورش داده خواهد شد.