جوانان قادر به رقم زدن آینده بهتری برای کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعدازظهر پنجشنبه در جمع مشاورین جوان ادارات و دستگاه های اجرایی استان اظهارداشت: استان کرمانشاه از لحاظ ظرفیت و استعداد استان بسیار غنی است بطوریکه در تمامی بخش ها دارای پتانسیل و ظرفیت است بنابراین بستر برای حرکت به سمت شکوفایی و توسعه در استان فراهم است.

وی با اشاره به ارائه ایده های مختلف از سوی مردم به خصوص جوانان استان خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه یکی از استان های مطرح در تولید ایده است که در صورت تلاش برای اجرایی نمودن این ایده ها، شرایط خوبی برای عمران و آبادانی استان محقق خواهد شد.

هاشمی به انجام کارهای فرهنگی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال های گذشته در خصوص ایجاد و احداث یادمان شهدا اقدامی صورت نگرفته است، لذا ما این موضوع را باجدیت در دستور کار خود قرار داده ایم و در نظر داریم که یادمان های مختلفی را در شهرهای استان برای شهدا ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر توجه بیشتر به مساجد به عنوان مکان های پرورش دهنده انسان ها،خاطر نشان کرد: برای توجه بیش از پیش به جایگاه مساجد اقدامات خوبی شکل گرفته و در طی سال گذشته اعتبار مساجد نسبت به سال های گذشته به دو برابر افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در ابعاد فرهنگی باید به برنامه ریزی در جهت توجه به نقش نویسندگان، هنرمندان و شعرا اقدام کرد،گفت: هر چه در مسائل فرهنگی کار و تلاش صورت گیرد، به همان اندازه جامعه به سمت پویایی و سلامت روحی حرکت خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش اشتغالزایی و تولیدات استان اظهار داشت: استان طی چند مدت گذشته با جدیت و تلاش گسترده در بحث اشتغال و تولید وارد شده و به عنوان یکی از استان های پیشگام در بحث تخصیص تسهیلات اشتغالزایی مطرح می باشد و طرح های بزرگی مانند ذوب آهن و دیگر طرح ها در استان در حال انجام است.

کرمانشاه بهترین استان برای سرمایه گذاری است

استاندار کرمانشاه به طرح های در دست اقدام توسط بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی در استان اشاره کرد و گفت: بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی، استان کرمانشاه را بهترین استان برای سرمایه گذاری انتخاب نموده و در حال حاضر چندین پروژه تولیدی و خدماتی توسط آن در حال اجرا می باشد.

وی در ادامه به بحث کوله بری در استان اشاره کرد و گفت: این موضوع را طی چند مدت گذشته به منظور رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه مورد توجه قرارداده ایم و هم اکنون شور و شوقی در مناطق مرزی استان جهت ایجاد بازارچه های مرزی ایجاد شده، لذا هدف ما در این زمینه کمک به بحث رونق اقتصادی و اشتغالزایی و همچنین جذب گردشگر در استان بوده است.

استاندار کرمانشاه به تلاش بیشتر جهت توسعه بخش توریسم در استان تاکید کرد و گفت: به دنبال ایجاد زیر ساخت ها و همچنین اجرای طرح های مختلفی در این بخش می باشیم و هم اکنون طرح ساماندهی قرء سو و چم بشیر در این راستا در حال انجام است.

هاشمی به کارهای صورت گرفته در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: در شهر کرمانشاه اقدامات خوب و موثری مانند اجرای چندین طرح تقاطع غیر همسطح و دیگر طرح ها در حال انجام است و برای شهرهای استان نیز اعتبارات خوبی جهت توسعه و عمران شهری آنها مد نظر قرار داده ایم و برای شهر اسلام آبادغرب نیز جهت خارج شدن از فضای موجود یک اعتبار ویژه در نظر گرفته ایم.

خطوط هوایی کرمانشاه بزودی گسترش می یابد

استاندار کرمانشاه در ادامه به برقراری خطوط هوایی استان با دیگر مناطق اشاره کرد و گفت: برای جذب بیشتر گردشگر و ارتباط بیش از پیش استان با جای جای مختلف در پی افزایش خصوص هوایی استان با دیگر مناطق بوده ایم که طی چند مدت و روز گذشته پرواز کرمانشاه به کرمان، بندعباس و دوبی برقرار شده و پرواز هوایی کرمانشاه با اربیل و سلیمانیه، شیراز، اصفهان، تبریز و ساری نیز در دستور کار قرار دارد لذا با این اقدام قصد داریم تا استان به سراسر کشور وصل شود که این موضوع نقش اساسی در بحث توسعه گردشگری و جذب توریسم در استان خواهد داشت.

کرمانشاه رتبه چهاردهم طرح مسکن مهر در کشور را دارد

وی همچنین با اشاره اجرای طرح مسکن مهر در استان گفت: استان کرمانشاه در اجرای این طرح در ردیف استان بیست و نهم کشور قرار داشت اما خوشبختانه با توجه به اقدامات ویژه انجام شده هم اکنون رتبه استان به رتبه چهاردهم کشوری ارتقاء یافته و به این رتبه نیز راضی نیستیم و باید به جایگاه بالاتری دست پیدا نمائیم.

هاشمی اجرای این طرح را یک فرصت مناسب برای مسکن دار شدن افراد ضعیف و مستمند جامعه عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه های تدوین شده و همچنین طرح ها و اقدامات در حال انجام، استان کرمانشاه در آینده به یکی از استان های برتر کشور تبدیل خواهد شد.

در ادامه این مراسم مشاورین جوان دستگاه های اجرایی استان به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پیرامون مسائل مختلف پرداختند.