سامانه شناسایی درمان فقر توسط کمیته امداد کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه قائم مقام و معاونت امور خانواده در جمع پرسنل امداد مازندران در ساری افزود: مسیر حرکت کمیته امداد در مقابل حرکت فقراست و با هر کار و فعالیتی در این نهاد باید بتوانیم گوشه ای از فقر رفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: گرایش و مسیر حرکت فعالیتهای امداد در برنامه های توسعه گرایش مدد کاری در بخش های فرهنگی ، شناسایی و توانمند سازی و اشتغال خانواده های نیازمند و تحت حمایت است و در راستای محرومیت زدایی در جامعه مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات حوزه ها و دانشگاه ها نقش بسزایی در جهت فقرزدایی دارند و ما را یاری می کنند.

وی گفت : در آینده نزدیک سامانه هوشمند شناسایی درمان فقر و مشکلات مددجویان و نیازمندان در کمیته امداد راه اندازی می شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: مراکز حمایتی در جامعه باید با شرایط جدید حرکت کند و با سنجش و دسته بندی خانواده های نیازمند و بر اساس نیاز آنان مشکلات این خانواده هارا رفع کنند.

وی یادآور شد: در سال جاری طرح توسعه بیمه آتیه اکرام ایتام و بیمه زنان سرپرست خانوار در دستور کار امداد کشور قرار دارد.

در این مراسم تیمور طهماسب پور معاونت امورحمایت خانواده ها به سمت قائم مقام و محمود ثابت قدم رئیس اداره نظارت و بازرسی به سمت معاونت امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران منصوب شدند.

