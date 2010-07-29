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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

سامانه شناسایی درمان فقر توسط کمیته امداد کشور راه اندازی می شود

سامانه شناسایی درمان فقر توسط کمیته امداد کشور راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کشور گفت: سامانه شناسایی درمان فقر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط این نهاد بزودی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه قائم مقام و معاونت امور خانواده در جمع پرسنل امداد مازندران در ساری افزود: مسیر حرکت کمیته امداد در مقابل حرکت فقراست و با هر کار و فعالیتی در این نهاد باید بتوانیم گوشه ای از فقر رفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: گرایش و مسیر حرکت فعالیتهای امداد در برنامه های توسعه گرایش مدد کاری در بخش های فرهنگی ، شناسایی و توانمند سازی و اشتغال خانواده های نیازمند و تحت حمایت است و در راستای محرومیت زدایی در جامعه مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات حوزه ها و دانشگاه ها نقش بسزایی در جهت فقرزدایی دارند و ما را یاری می کنند.

وی گفت : در آینده نزدیک سامانه هوشمند شناسایی درمان فقر و مشکلات مددجویان و نیازمندان در کمیته امداد راه اندازی می شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: مراکز حمایتی در جامعه باید با شرایط جدید حرکت کند و با سنجش و دسته بندی خانواده های نیازمند و بر اساس نیاز آنان مشکلات این خانواده هارا رفع کنند.

وی یادآور شد: در سال جاری طرح توسعه بیمه آتیه اکرام ایتام و بیمه زنان سرپرست خانوار در دستور کار امداد کشور قرار دارد.

در این مراسم تیمور طهماسب پور معاونت امورحمایت خانواده ها به سمت قائم مقام و محمود ثابت قدم رئیس اداره نظارت و بازرسی به سمت معاونت امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران منصوب شدند. 
 

کد مطلب 1124992

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