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۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

160 میلیارد ریال برای احداث سد نازلو اختصاص یافت

160 میلیارد ریال برای احداث سد نازلو اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: امسال برای احداث این سد 160 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از روند احداث این سد با اعلام این خبر گفت: امسال برای احداث این سد 160 میلیارد ریال تخصیص یافته است که با تامین اعتبارات لازم سدنازلو در چهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی  با اشاره به اینکه تا کنون برای اجرای سد نازلوی ارومیه 350 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرای سد نازلوی ارومیه از 20 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

کریمی ادامه داد: سد نازلوی ارومیه با هدف تنظیم سالیانه 273 میلیون متر مکعب آب رودخانه نازلو، آبیاری بیش از 45 هزارهکتار از اراضی د شتهای نازلو، روضه، کهریز و قوشچی، کنترل  سیلابهای رودخانه نازلو، تامین آب شرب و صنعت، شهرکهای دشت ارومیه و تامین نیازهای زیست محیطی رودخانه نازلو احداث می شود.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با تقدیر از فعالیتهای سازمان آب منطقه ای بر تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای سد سازی و تسریع در روند تکمیل سدهای در حال احداث تاکید کرد.

کد مطلب 1125000

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