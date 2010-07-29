جباری 2 هفته دیگر دور از میدان خواهد بود/ بازگشت محمدی از هفته سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نوروزی، پزشک تیم فوتبال استقلال پیرامون آخرین وضعیت مصدومان این تیم گفت: مجتبی جباری در بازی با نفت در تهران دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه کشاله ران شد که همچنان نیاز به ادامه درمان برای رفع مصدومیت دارد، ضمن آنکه در آخرین تمرین سبکی که در کنار تیم انجام داد متاسفانه از ناحیه مچ پا نیز دچار آسیب‌دیدگی خفیفی شده است.

وی در ادامه افزود: در هر صورت جباری نباید برای بازگشت عجله به خرج دهد و حداقل دو هفته زمان برای بازگشت او به میادین را پیش‌بینی می‌کنم.

وی افزود: محمد محمدی قبل از عزیمت تیم به تبریز از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی شد که در حال حاضر شرایط خوبی دارد اما بازی کردن او مقابل فولاد ریسک بالایی دارد اما از بازی سوم در خدمت تیم خواهد بود هرچند در حال حاضر با تیم تمرین می‌کند.

پزشک تیم استقلال ادامه داد: فرهاد مجیدی روند روبه رشد خوبی را طی‌ می‌کند و مصدومیت او کاملا مرتفع شده منتهی به دلیل دوری از تمرینات به لحاظ بدنی اندکی از سایرین عقب افتاده که باید با انجام بدنسازی خود را به سایرین برساند.

وی ادامه داد: آرش برهانی از ناحیه عضله چهار سر دچار مشکل شده بود که با فیزیوتراپی مشکل او حل شده و در کنار سایرین به تمرین می‌پردازد. شرایط آرش خوب است و احتمالا به بازی فولاد خواهد رسید.