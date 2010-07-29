آماده شدن توطئه خطرناک برای ضربه زدن به مقاومت لبنان و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله درباره طرحهای خطرناکی که بر ضد لبنان و منطقه آماده می شود و هدف از آن تحمیل گزینه های سیاسی بر ضد مقاومت لبنان و فلسطین است.



حزب الله لبنان همچنان به افشای تدریجی برخی جزئیات فصول توطئه ای ادامه می دهد که مقاومت را هدف قرار داده است.



صفی الدین گفت : طرحی خطرناک بر ضد لبنان و منطقه در حال آماده شدن است که می خواهد از طریق تحمیل گزینه های سیاسی سازشکارانه، فلسطین و فلسطینی ها و مقاومت لبنان و فلسطین را هدف قرار دهد.



وی افزود : برخی موضعگیریهای داخلی در کنار برخی مواضع منطقه ای و مواضع اسرائیلی از طرحی خطرناک پرده برمی دارد که بر ضد منطقه آماده می شود.



صفی الدین تهدیدهای ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را در چارچوب توطئه منطقه ای، داخلی(برخی طرفهای همسو با غرب در داخل لبنان) و اسرائیلی دانست که محتوای آن در روزهای آینده روشن خواهد شد.



وی با اشاره به تحرکات اخیر بر ضد مقاومت با دستاویز قرار دادن دادگاه ترور رفیق الحریری خواستار دوراندیشی و مسئولیت پذیری و وحدت شد و گفت : مقاومت از خطرات آینده به این دلیل حرف می زند که نگران سرنوشت کشور است و هرگز نگران سرنوشت خود یا سلاحش نیست.



خاطر نشان می شود سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چندی پیش گفت: دشمنان امت اسلام می خواهند از دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق الحریری برای مخدوش کردن وجهه مقاومت بهره برداری کنند، در حالی که این دادگاه منشاء آمریکایی انگلیسی دارد و بازپرسان آن با موساد اسرائیل در ارتباط هستند.



وی تاکید کرده بود: هرگز اجازه نخواهیم داد وجهه مقاومت مخدوش شود، مقاومتی که ارزشمندترین چیز ما است و آن را حفظ خواهیم کرد و به این راه ادامه خواهیم داد.