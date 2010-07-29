نهضت تفسیر قرآن باید در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش استانی مهدویت در سالن شهید آوینی چالوس اظهار داشت: این نهضت ابتدا باید در فرد وسپس در خانواده، جامعه و کشور و درنهایت در دنیا به وجود آید چرا که همه قوانین و رمز موفقیت در همه امور در این کتاب آسمانی نهفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای بیش از پیش مسئولان امر در راستای استمرار چنین برنامه هایی ، شاهد احیای نهضت قرآنی و مهدویت درجامعه باشیم.

قرائتی اظهار داشت: اعتبارات فرهنگی فراوانی در بخشهای مختلف هزینه می شود اما تفسیر قرآن که در هر کلمه آن رمز و رازی است، مهجور و مورد بی مهری قرار گرفته است.

وی بهترین زمان برای انس با قرآن را ماه مبارک رمضان دانست و بیان کرد: این ماه بهترین فرصتی است که یک حرکت قرآنی در جامعه شکل بگیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر لزوم استمرار برنامه های مربوط به مهدویت در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: این برنامه ها در اولین گام یک جرقه است که باید به یک جریان و حرکت تبدیل شود.